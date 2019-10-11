В Курске демонтируют памятник Современному предпринимателю
КП уже рассказывала историю "выселения" памятника Современному предпринимателю в Курске.
Как стало известно КП, монумент демонтируют в пятницу, 11 октября. С площадки возле ТРЦ «ГриНН» в Курске по адресу: ул. Дзержинского, 40, где он простоял с 2014 года, его погрузят для отправки в Орел.
Демонтаж этой достопримечательности Курска, установленной пять лет назад, связан с решением городских властей. Мэрия решила убрать с улицы популярную у жителей и гостей региона скульптуру. В официальном письме из департамента архитектуры было сказано, что скульптура мешает проведению «массовых мероприятий».
Такой случай с современной скульптурой, ранее установленной по согласованию с администрацией, едва ли не первый в России.
Скульптурная композиция будет погружена на транспорт и отправится в соседний Орел. Там она займет место на территории туристического многофункционального комплекса «ГриНН».
ИСТОЧНИК KP.RU