2019-10-11T11:23:42+03:00
Общество

В Курске демонтируют памятник Современному предпринимателю

Желающие еще могут успеть сфотографироваться с монументом
Ольга ДАНИЛОВА
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Большинство курян не согласны со сносом монументаБольшинство курян не согласны со сносом монументаФото: СОЦСЕТИ
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КП уже рассказывала историю "выселения" памятника Современному предпринимателю в Курске.

Как стало известно КП, монумент демонтируют в пятницу, 11 октября. С площадки возле ТРЦ «ГриНН» в Курске по адресу: ул. Дзержинского, 40, где он простоял с 2014 года, его погрузят для отправки в Орел.

Демонтаж этой достопримечательности Курска, установленной пять лет назад, связан с решением городских властей. Мэрия решила убрать с улицы популярную у жителей и гостей региона скульптуру. В официальном письме из департамента архитектуры было сказано, что скульптура мешает проведению «массовых мероприятий».

Такой случай с современной скульптурой, ранее установленной по согласованию с администрацией, едва ли не первый в России.

Скульптурная композиция будет погружена на транспорт и отправится в соседний Орел. Там она займет место на территории туристического многофункционального комплекса «ГриНН».

ИСТОЧНИК KP.RU

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