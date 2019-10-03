Курские школьники попробовали себя в роли пожарных

3 октября на базе Пожарно-спасательной части № 16 Курска прошли осенние соревнования по пожарно-спасательному спорту среди школ Курской области.

Всего в состязаниях приняли участие 20 команд из школ Курска и Курского районов.

По итогам соревнований определились победители. На первом месте – команда средней школы №5, серебро у ребят МБОУ СОШ №42, на третьей ступени пьедестала – команда МБОУ СОШ №18 областного центра.

Программа соревнований включала два основных этапа: штурм учебной башни и пожарную эстафету. Команды ребят в составе шести человек демонстрировали силу, ловкость, выносливость, ну и, конечно же, умение работать в одной связке. Ведь это так важно особенно в последнем этапе, который предполагает надевание боевки огнеборца, развертывание пожарного рукава, а также преодоление условного препятствия, иными словами, перепрыгивание через специально возведенное ограждение.

- Стоит отметить, что сегодня в регионе уделяется большое внимание развитию пожарно-спасательного спорта среди подрастающего поколения, - говорит представитель КОО ВДПО Татьяна Рыженкова, - с каждым годом совершенствуется уровень профессионального мастерства участников. – Кроме того, куряне достойно представляют соловьиный край на аналогичных состязаниях в ЦФО.

В составе каждой команды были и девочки. Они наряду с представителями сильного пола демонстрировали отличные показатели. А иные и вовсе – настоящие ассы. Маша Курасова, ученица 10 класса средней школы №42 Курска в соревнованиях участвует регулярно, она лидер в своем коллективе. В составе сборной команды Мария представляет Курский край на состязаниях в ЦФО. В прошлом году ребята выступали в Рязани. Несмотря на то, что призовые места занять не удалось, в целом они показали отличные результаты.

- Я не представляю своей жизни без пожарно-спасательного спорта, а потому после окончания школы мечтаю поступить в профильное учреждение МЧС России, и там дальше совершенствовать свое мастерство.

Учащийся Косиновской основной Общеобразовательной школы Данил Бурцев в соревнованиях участвует второй год подряд. Связывать свою жизнь с делом спасения людей пока не планирует, а вот спорт очень важен для него.

Пожарно-спасательный спорт – достаточно молод, но сегодня активно развивается.

Победители получили награды и сладкие призы, а в целом все участники – заряд бодрости и позитива, ну и, безусловно, огромное желание встретиться снова, уже весной.