«Ростелеком»организовал в «РЖД Интернешнл» управление печатью

Национальный цифровой провайдер развернул на площадке клиента систему управления печатью, которая обеспечивает бесперебойность и безопасность услуги, контролирует использование многофункционального устройства (МФУ), принтеров и нагрузку на них, а также позволяет сократить финансовые издержки на расходные материалы.

В сервисереализована функция аутентификации сотрудника по карте-пропуску или ПИН-коду непосредственно на принтере, что исключает возможность утечки информации.Система печатиинтегрирована с информационными системами клиента и помогаетему управлять доступом персонала, устанавливать лимиты печати и выгружать подробную отчетность.С помощью услуги заказчик также получил возможность экономить бумагу: нет забытых документов, черновиков, поскольку их распечатка происходит только после идентификации пользователей.

Дмитрий Угнивенко, директор департамента продаж корпоративным и государственным заказчикам МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Услуга «Управляемый сервис печати» предназначена для заказчиков из органов государственной власти, лечебно-профилактических и образовательных учреждений, многофункциональных центров. Она также интересна коммерческому сектору: банкам, страховым компаниям, торговым сетям, центрам логистики и грузоперевозок. Клиенты получают возможность снизить финансовую нагрузку на бизнес за счет перехода на OPEX-модель, сократить издержки на содержание персонала по обслуживанию техники и закупку расходных материалов, а также повысить качество печати. Специалисты «Ростелекома» следят за уровнем тонера, работоспособностью принтеров и МФУ. Заказчикам не нужно покупать технику, тратить деньги на обслуживание и ремонт, платить за нее налоги».

Дмитрий Кантер, начальник службы безопасности и IT компании«РЖД Интернешнл»:

«Мы довольны потребительскими свойствами услуги от компании «Ростелеком». Нас устраивает финансовая прозрачность, уровень технической поддержки, тарифы с оптимальным соотношением цена/качество, а также широкий модельный ряд оборудования для печати, что позволяет сделать выбор с учетом конкретных задач бизнеса».

Услуга «Управляемый сервис печати» от «Ростелекома» избавляет заказчика от забот об офисной технике. В аренду предоставляется печатное оборудование любой мощности под разные запросы.Компания организует его установку, настройку и техническое сопровождение. При подключении сервиса клиент получает от компании дополнительные гарантии качества, которые обеспечиваютсяштатом высококвалифицированных специалистов, наличием сертифицированного оборудования от ведущих производителей и оригинальных расходных материалов.

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» –национальный цифровой провайдер, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций в России.

Компания – лидер рынка услуг ШПД и платного ТВ, безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти и бизнеса всех уровней, признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг. Компания развивает цифровые решения для умного дома, онлайн-образования, телемедицины и других сервисов.

«Ростелеком» – это более 13 млн абонентов услуг доступа в Интернет, 10,2 млн зрителей платного ТВ, из которых свыше 5,4 млн смотрят уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ», более 1,3 млн пользователей мобильной связи. Услугами высокоскоростного доступа в интернет и VPN пользуется более 1,0 млн юридических лиц.

В портфолио «Ростелекома» самые современные технологические и ИТ-проекты любого масштаба: от частного до всероссийского, от «Умного дома» до ключевого участия в приоритетной национальной программе «Цифровая экономика».

Выручка Группы компаний за 1полугодие2019 года составила 158,8 млрд руб., OIBDA достигла 53,5 млрд руб. (33,7% от выручки), чистая прибыль – 10,0 млрд руб. Стабильное финансовое положение «Ростелекома» подтверждается кредитными рейтингами: агентства FitchRatings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.

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