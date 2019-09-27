Истории курского контрразведчика

В этом году органам безопасности Курской области исполнилось сто лет. Про КГБ существует множество мифов, действия чекистов овеяны неким ореолом таинственности. Такие люди вызывает всегда большой интерес у общества.

Приоткрыть завесу тайны нам помог бывший контрразведчик, участник Великой Отечественной войны Николай Иванов. 15 лет отдал Николай Васильевич службе в органах госбезопасности. Но прежде чем попасть в контрразведку он прошел сложный боевой путь до самого Берлина.

Ветеран полон сил и с удовольствием рассказал о своем боевом путиФото: Яна ШЕЛЕСТ

7 ноября 2019 года Николаю Иванову исполнится 94 года. Несмотря на возраст, ветеран полон сил и с удовольствием рассказал «КП» о своем боевом пути, а также поделился интересными историями из жизни военного контрразведчика.

Когда началась война, Николаю было всего 16 лет, он только окончил восемь классов. В 1942 паренек уехал из своего села в партизанскую школу, которая находилась в селе Прямухино Тверской области.

— Я откликнулся на призыв партии: «Комсомольцы – в тыл врага», - рассказывает Николай Васильевич. — В нашем селе было всего два комсомольца. А всего в комсомольском активе я пробыл 15 лет – с 1940 по 1955 год.

Когда началась война, Николаю было всего 16 лет

В разведшколе Николая записали в роту диверсантов. Парень изучил способы минирования дорог, военных объектов, научился рассчитывать заряд для подрыва рельсов, столбов и мостов.

Закончив партизанскую школу на «отлично» и получив квалификацию инструктора-подрывника Николай в составе диверсионной группы отправился на первое боевое задание – на перегоне Идрица-Пустошка нужно было взорвать железнодорожный мост.

— Наша группа в составе 13 человек перешла линию фронта, дошла до моста. Под него пролезть было невозможно, я положил заряд на мост, а это ни много ни мало, а восемь килограмм тола. Мост взлетел на воздух.

После войны Николай Иванов окончил артиллерийское училище

«Концерты»

Свой второй мост Николай подорвал уже во время Курской битвы. В июле 43-го партизанская бригада вышла на первый «концерт». Такое условное название получила спецоперация на железной дороге Псков – Порхов.

— Перед нами стояла задача не допустить переброски фашистских войск из-под Ленинграда и Прибалтики на Курскую дугу.

В 2018 году Николай Иванов написал книгуФото: Яна ШЕЛЕСТ

Мост недалеко от станции Подсевы хорошо охранялся, к тому же подходы к нему были закрыты колючей проволокой. Но партизаны справились, убрали парный патруль, Николай заложил взрывчатку.

— Ровно в полночь мост взлетел на воздух. Взрыв стал сигналом для выхода на «железку» всей бригады.

В результате этого «концерта» оказались поврежденными 72 километра железной дороги. Немцы восстанавливали ее две недели, тащили рельсы откуда только можно, но с трудом смогли отремонтировать только одну колею.

— Фашистам по-прежнему крайне нужна была эта дорога для переброски войск в район Курска и на Украину. Охрана железных и шоссейных дорог была усилена.

В конце августа на той же дороге состоялся второй «концерт», во время которого Николай Иванов подорвал одновременно десять рельсов.

— Как обычно готовили зажигательные трубки? Вставляли огнепроводной шнур в капсуль-детонатор, обжимали, - рассказывает ветеран. — Вещмешок с толовыми шашками вешали на грудь, зажигательные трубки укладывали за пазуху.

На каждую шашку давали 20 сантиметров бикфордового шнура. Это значит 20 секунд для того, чтобы успеть укрыться. 10 рельсов – это самое большое количество, которое можно было подорвать и самому не подорваться.

— Нужно было шашку успеть положить, поджечь бикфордов шнур и бежать закладывать следующий заряд. Я вожусь со второй шашкой, а первая за спиной уже рвется. Но я успел, десять рельсов взлетели на воздух, остальные подорвали мои товарищи.

Вот так, подрывая железную дорогу и препятствуя фашистам перебрасывать свои войска в Курск, Николай Васильевич стал участником Курской битвы. Но на этом боевой путь партизана не закончился. Иванов принимал участие в снятии блокады Ленинграда, а затем дошел до самого Берлина, за что получил заслуженные награды.

Под грифом «секретно»

После войны Николай Иванов окончил артиллерийское училище. Собирался поступать в военно-педагогический институт, но попал в новосибирскую школу КГБ. Так началась долгая и интересная служба под грифом «секретно».

В 1961 году Николай Васильевич приехал в Курск на службу в авиационный полк, базирующийся в Халино. На его базе только начали формировать ракетный полк ПВО.

— За деревней стояла огромная радиолокационная станция – мощное сооружение, напичканное аппаратурой. Она была одной из первых в ПВО страны.

Станцией заинтересовалась американская разведка. Снимков из космоса было недостаточно – они не позволяли оценить тактико-технические возможности. Нужны были фотографии с земли.

— В 1962 году американцы попросили разрешения проехать на поезде Курск – Воронеж. Когда поезд выезжал из халинского леса, справа локатор был как на ладони, - делится воспоминаниями Николай Васильевич.

Запретить проезд оснований не было, и Москва дала добро. Выкручиваться как-то из ситуации нужно было курским чекистам.

— Перед отправкой поезда со станции Курск наши девчата под видом мойщиц на перроне помыли им в купе стекла с уксусом. Пока поезд ехал, окна обдуло ветерком. Уксус высох и стекла стали мутными. Американцы стали метаться по вагону, но в соседних купе и в тамбуре находились наши чекисты. Так и не удалось сфотографировать станцию.

В феврале 1963 года американская разведка предприняла вторую попытку. Попросили разрешение проехать из Воронежа в Курск, но уже на машине. В этом направлении сразу после населенного пункта Клюква открывался прекрасный вид на РЛС.

— Тогда из Москвы к нам приехал главный контрразведчик страны Николай Васильевич Леонов. Сообща решили подключить курскую мотострелковую дивизию и поставить дымовую завесу. Заранее провели тренировку, все получилось отлично.

Через некоторое время курским чекистам дали отбой. Воронежские сослуживцы попросили дорожников не чистить трассу от снега. И американцы застряли в сугробах в соседней области. Бросили машину и пешком вернулись в Воронеж. После этого случая они оставили попытки заснять курскую РЛС.

После службы в органах госбезопасности Николай Васильевич 18 лет проработал в Курском аэропорту диспетчером в производственно-диспетчерском отделе. Как и прежде, он живет в Курске, делится своими воспоминаниями, рассказывает подрастающему поколению о борьбе в тылу врага. В 2018 году ветеран написал книгу "Хроники моего века".