2019-09-27T16:04:34+03:00
Политика

Истории курского контрразведчика

О своей службе в органах рассказал бывший сотрудник особого отдела КГБ Николай Васильевич Иванов
Яна ШЕЛЕСТ
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прежде чем попасть в контрразведку он прошел сложный боевой путь до самого Берлинапрежде чем попасть в контрразведку он прошел сложный боевой путь до самого Берлина
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В этом году органам безопасности Курской области исполнилось сто лет. Про КГБ существует множество мифов, действия чекистов овеяны неким ореолом таинственности. Такие люди вызывает всегда большой интерес у общества.

Приоткрыть завесу тайны нам помог бывший контрразведчик, участник Великой Отечественной войны Николай Иванов. 15 лет отдал Николай Васильевич службе в органах госбезопасности. Но прежде чем попасть в контрразведку он прошел сложный боевой путь до самого Берлина.

Ветеран полон сил и с удовольствием рассказал о своем боевом пути Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Ветеран полон сил и с удовольствием рассказал о своем боевом путиФото: Яна ШЕЛЕСТ

7 ноября 2019 года Николаю Иванову исполнится 94 года. Несмотря на возраст, ветеран полон сил и с удовольствием рассказал «КП» о своем боевом пути, а также поделился интересными историями из жизни военного контрразведчика.

Когда началась война, Николаю было всего 16 лет, он только окончил восемь классов. В 1942 паренек уехал из своего села в партизанскую школу, которая находилась в селе Прямухино Тверской области.

— Я откликнулся на призыв партии: «Комсомольцы – в тыл врага», - рассказывает Николай Васильевич. — В нашем селе было всего два комсомольца. А всего в комсомольском активе я пробыл 15 лет – с 1940 по 1955 год.

Когда началась война, Николаю было всего 16 лет

Когда началась война, Николаю было всего 16 лет

В разведшколе Николая записали в роту диверсантов. Парень изучил способы минирования дорог, военных объектов, научился рассчитывать заряд для подрыва рельсов, столбов и мостов.

Закончив партизанскую школу на «отлично» и получив квалификацию инструктора-подрывника Николай в составе диверсионной группы отправился на первое боевое задание – на перегоне Идрица-Пустошка нужно было взорвать железнодорожный мост.

— Наша группа в составе 13 человек перешла линию фронта, дошла до моста. Под него пролезть было невозможно, я положил заряд на мост, а это ни много ни мало, а восемь килограмм тола. Мост взлетел на воздух.

После войны Николай Иванов окончил артиллерийское училище

После войны Николай Иванов окончил артиллерийское училище

«Концерты»

Свой второй мост Николай подорвал уже во время Курской битвы. В июле 43-го партизанская бригада вышла на первый «концерт». Такое условное название получила спецоперация на железной дороге ПсковПорхов.

— Перед нами стояла задача не допустить переброски фашистских войск из-под Ленинграда и Прибалтики на Курскую дугу.

В 2018 году Николай Иванов написал книгу Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В 2018 году Николай Иванов написал книгуФото: Яна ШЕЛЕСТ

Мост недалеко от станции Подсевы хорошо охранялся, к тому же подходы к нему были закрыты колючей проволокой. Но партизаны справились, убрали парный патруль, Николай заложил взрывчатку.

— Ровно в полночь мост взлетел на воздух. Взрыв стал сигналом для выхода на «железку» всей бригады.

В результате этого «концерта» оказались поврежденными 72 километра железной дороги. Немцы восстанавливали ее две недели, тащили рельсы откуда только можно, но с трудом смогли отремонтировать только одну колею.

— Фашистам по-прежнему крайне нужна была эта дорога для переброски войск в район Курска и на Украину. Охрана железных и шоссейных дорог была усилена.

В конце августа на той же дороге состоялся второй «концерт», во время которого Николай Иванов подорвал одновременно десять рельсов.

— Как обычно готовили зажигательные трубки? Вставляли огнепроводной шнур в капсуль-детонатор, обжимали, - рассказывает ветеран. — Вещмешок с толовыми шашками вешали на грудь, зажигательные трубки укладывали за пазуху.

На каждую шашку давали 20 сантиметров бикфордового шнура. Это значит 20 секунд для того, чтобы успеть укрыться. 10 рельсов – это самое большое количество, которое можно было подорвать и самому не подорваться.

— Нужно было шашку успеть положить, поджечь бикфордов шнур и бежать закладывать следующий заряд. Я вожусь со второй шашкой, а первая за спиной уже рвется. Но я успел, десять рельсов взлетели на воздух, остальные подорвали мои товарищи.

Вот так, подрывая железную дорогу и препятствуя фашистам перебрасывать свои войска в Курск, Николай Васильевич стал участником Курской битвы. Но на этом боевой путь партизана не закончился. Иванов принимал участие в снятии блокады Ленинграда, а затем дошел до самого Берлина, за что получил заслуженные награды.

Под грифом «секретно»

После войны Николай Иванов окончил артиллерийское училище. Собирался поступать в военно-педагогический институт, но попал в новосибирскую школу КГБ. Так началась долгая и интересная служба под грифом «секретно».

В 1961 году Николай Васильевич приехал в Курск на службу в авиационный полк, базирующийся в Халино. На его базе только начали формировать ракетный полк ПВО.

— За деревней стояла огромная радиолокационная станция – мощное сооружение, напичканное аппаратурой. Она была одной из первых в ПВО страны.

Станцией заинтересовалась американская разведка. Снимков из космоса было недостаточно – они не позволяли оценить тактико-технические возможности. Нужны были фотографии с земли.

— В 1962 году американцы попросили разрешения проехать на поезде Курск – Воронеж. Когда поезд выезжал из халинского леса, справа локатор был как на ладони, - делится воспоминаниями Николай Васильевич.

Запретить проезд оснований не было, и Москва дала добро. Выкручиваться как-то из ситуации нужно было курским чекистам.

— Перед отправкой поезда со станции Курск наши девчата под видом мойщиц на перроне помыли им в купе стекла с уксусом. Пока поезд ехал, окна обдуло ветерком. Уксус высох и стекла стали мутными. Американцы стали метаться по вагону, но в соседних купе и в тамбуре находились наши чекисты. Так и не удалось сфотографировать станцию.

В феврале 1963 года американская разведка предприняла вторую попытку. Попросили разрешение проехать из Воронежа в Курск, но уже на машине. В этом направлении сразу после населенного пункта Клюква открывался прекрасный вид на РЛС.

— Тогда из Москвы к нам приехал главный контрразведчик страны Николай Васильевич Леонов. Сообща решили подключить курскую мотострелковую дивизию и поставить дымовую завесу. Заранее провели тренировку, все получилось отлично.

Через некоторое время курским чекистам дали отбой. Воронежские сослуживцы попросили дорожников не чистить трассу от снега. И американцы застряли в сугробах в соседней области. Бросили машину и пешком вернулись в Воронеж. После этого случая они оставили попытки заснять курскую РЛС.

После службы в органах госбезопасности Николай Васильевич 18 лет проработал в Курском аэропорту диспетчером в производственно-диспетчерском отделе. Как и прежде, он живет в Курске, делится своими воспоминаниями, рассказывает подрастающему поколению о борьбе в тылу врага. В 2018 году ветеран написал книгу "Хроники моего века".

ИСТОЧНИК KP.RU

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