Первый телемедицинский терминал «Ростелекома» принял пациентов в Калужской области

Первый телемедицинский терминал «Электронный доктор» заработал в отделении «Почты России» в поселке Мятлево Износковского района Калужской области. Жители поселка и ближайших деревень могут получить консультацию терапевта, записаться к нему на последующий очный прием в поликлинику, а также проконсультироваться для корректировки лечения. Внедрение медицинских киосков для онлайн-консультаций с врачом обеспечит доступность высококвалифицированной медицинской помощи для жителей сельской местности. Технологическим партнером проекта выступило дочернее предприятие ПАО «Ростелеком» – компания «РТ Лабс».

Терминал оснащен двумя видеокамерами, сканером для передачи медицинских документов и считывания штрих-кода, карт-ридером, устройством для печати талонов записи на прием к врачу и медицинских заключений по итогам консультации. Для получения услуги гражданам России необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. Идентификация осуществляется через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), что гарантирует информационную безопасность и защиту персональных данных.

«Решение “Ростелекома” позволяет доктору на расстоянии оценить эффективность лечения и наблюдать за состоянием здоровья пациента. Результаты консультации и рекомендации доктора заносятся в электронную медицинскую карту пациента. В дальнейшем они могут быть использованы, например, для принятия решения о корректировке лечения. Если сервис “Ростелекома” окажется востребованным, доступ к дистанционным консультациям врача получат жители удаленных населенных пунктов Калужской области», — отметил заместитель министра здравоохранения Калужской области Александр Королёв.

Общение с врачом осуществляется в текстовом чате или через аудио- или видеосвязь с помощью встроенной гарнитуры. По завершении консультации пациент может распечатать медицинское заключение о проведенной телемедецинской консультации с рекомендациями врача. Результаты и документы от предыдущих приемов всегда будут доступны в личном кабинете пациента.

Терминалы могут быть установлены в любых социально значимых объектах, что дает возможность оказать квалифицированную медицинскую помощь населению из удаленных сельских районов. Граждане могут проконсультироваться с врачами из «центра» и существенно сэкономить время и силы.

«Ростелеком» ведет проект по созданию государственной информационной системы «Региональная медицинская информационная система Калужской области» в рамках заключенного в октябре 2018 года контракта. Напомним, телемедицина внедряется в систему отечественного здравоохранения в рамках Указа Президента РФ № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года. Использование телемедицинских информационных киосков позволит создать удобный сервис единого цифрового контура здравоохранения для граждан Калужской области.

* * *

Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

* * *

ПАО «Ростелеком» – национальный цифровой провайдер, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций в России.

Компания – лидер рынка услуг ШПД и платного ТВ, безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти и бизнеса всех уровней, признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг. Компания развивает цифровые решения для умного дома, онлайн-образования, телемедицины и других сервисов.

«Ростелеком» – это более 13 млн абонентов услуг доступа в Интернет, 10,2 млн зрителей платного ТВ, из которых свыше 5,4 млн смотрят уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ», более 1,3 млн пользователей мобильной связи. Услугами высокоскоростного доступа в интернет и VPN пользуется более 1,0 млн юридических лиц.

В портфолио «Ростелекома» самые современные технологические и ИТ-проекты любого масштаба: от частного до всероссийского, от «Умного дома» до ключевого участия в приоритетной национальной программе «Цифровая экономика».

Выручка Группы компаний за 1 полугодие 2019 года составила 158,8 млрд руб., OIBDA достигла 53,5 млрд руб. (33,7% от выручки), чистая прибыль – 10,0 млрд руб. Стабильное финансовое положение «Ростелекома» подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.

* * *

АО «РТ Лабс» — дочерняя компания ПАО «Ростелеком», основными задачами которой является системная интеграция и выполнение полного цикла работ при реализации сложных инфраструктурных проектов в интересах государственных органов и корпоративных клиентов.

История компании включает в себя большое количество реализованных проектов для государственных и коммерческих Заказчиков. В 2015 году АО «РТ Лабс» получило государственную аккредитацию в Минкомсвязи России в реестре организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий.

Основными проектами компании являются: эксплуатация и развитие инфраструктуры электронного правительства (ИЭП) и создание систем в сфере информатизации здравоохранения. РТЛабс также выступает технологическим партнером «Ростелекома» по созданию и развитию Единой биометрической системы.

В «РТ Лабс» работает более 850 профессионалов ИТ-отрасли. Сотрудники компании обладают уникальными профессиональными компетенциями, что позволяет реализовывать проекты любой сложности и масштаба.

Штаб-квартира компании расположена в Москве. Обособленные подразделения «РТ Лабс» в Новосибирске, Екатеринбурге, Владивостоке, Воронеже, Ярославле, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Санкт-Петербурге осуществляют работы по эксплуатации и развитию продуктов и решений, в том числе, продуктов мониторинга информационных систем.

В структуру «РТ Лабс» входит предприятие «РТ Регионы», субъект малого и среднего бизнеса, а также «РТК Софт Лабс», резидент ОЭЗ «Иннополис» и флагманский Центр компетенций Группы компаний.

реклама