Старовойт пообещал сократить чиновников и объявил 2020 год Годом здоровья

Как уже сообщал сайт kp.ru 16 сентября в драмтеатре имени А.С. Пушкина состоялась торжественная церемония вступления Романа Старовойта в должность губернатора Курской области.

На церемонии присутствовал полпред Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, который подчеркнул:

- Впереди вас и вашу команду ждет масштабная и серьезная работа. Прежде всего по повышению уровня жизни граждан. Результаты люди должны почувстовать уже сейчас, а не в отдаленном будущем.

В ответ Роман Старовойт озвучил свои планы по улучшению жизни в регионе под названием "Курский прорыв":

- Сегодня я взял ответственность за судьбу и развитие региона. Несмотря на хорошие итоги избирательной компании, у нас нет эйфории. На празднование нет времени. Нужно доказать жителям региона, что они не ошиблись в выборе. Сегодняшний день – это начало курского прорыва. «Курский прорыв» - это наш шанс стать регионом, где хочется жить и работать. Это новый, качественный уровень жизни курян.

В рамках реализации национальных проектов в регион будет привлечено более 45 миллиардов рублей. Это почти годовой бюджет региона. Они должны быть потрачены эффективно.

Благоприятное время для "кадрового лифта"

Старовойт объявил о реорганизации структуры исполнительной власти в регионе – будет сокращено число заместителей губернатора и реорганизованы некоторые комитеты, часть подразделений ждет укрупнение на местах:

Процедура вступления в должность сопровождалась живой музыкой с балконаФото: Светлана ВОЛКОВА

- Задача - сделать структуру трудоспособной и эффективной. Наполнение состоится в ближайшее время, в команду вольются войдут профессионалы, чьи навыки и желание работать соответствует решению поставленных задач. В администрации должны работать лучшие. Жду в команде новые кадры. Считаю, что сегодня благоприятное время для профессионалов, для «кадрового лифта».

Сегодня нам нужно создать современную среду для жизни. Мы собираемся отстроить автомобильные дорогие, мосты, школы, больницы. Но времени у нас мало. Мы должны научиться работать, качественно, быстро, эффективно.

"Перезагрузка" системы управления

Приоритетные задачи на ближайшую пятилетку Роман Старовойт обозначил так:

- Системе управления региона нужна перезагрузка. Требую пересмотра административно-территориального деления области. Нужно произвести укрупнение муниципальных образований. В условиях рачительного использования бюджетных средств мы не можем позволить себе значительную часть бюджета направлять на содержание аппарата. Изучим российский опыт по созданию городских округов.

Главное, ни одно управленческое решение не должно негативно сказаться на жизни курян. Изменения не затронут учреждения социальной сферы и образования. Также предлагаю ограничить максимальный срок работы глав двумя периодами. Наша задача – создать эффективную систему государственного управления. Эффективность работы власти будем замерять по современным методикам.

Через два года у нас состоятся выборы депутатов Курской областной Думы. Думаю, что нашим политическим структурам нужно максимальное обновление при сохранении положительного опыта.

"Предыдущие заслуги не являются индульгенцией"

- Я намерен действовать только в интересах курян. Хочу подчеркнуть, что буду нетерпим к любым проявлениям коррупции, кумовства, как в системе управления, так и в социальной сфере, образовании, здравоохранении. Мы не осуществим курский прорыв, если будем покрывать взяточничество и халатность. Предыдущие заслуги не являются индульгенцией и не спасут от справедливого наказания виновных, - подвел итог Роман Старовойт.

Также Старовойт сказал, что планирует выступить за справедливое регулирование транспортного налога:

- Наши граждане должны платить его пропорционально использованию транспорта.

Еще одна инициатива нового губернатора - объявить 2020 год Годом здоровья:

- 2019 год был обозначен, как год дорог. И мы осуществили прорыв в этом направлении. Сегодня я объявляю 2020 год Годом здоровья в Курской области.