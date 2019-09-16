В Курске прошла инаугурация главы региона
Инаугурация Романа Старовойта.
Старовойт около года проработал в Курской области в должности вриоФото: Светлана ВОЛКОВА
16 сентября в Курском областном драматическим театре имени А. С. Пушкина прошла церемония инаугурации губернатора Курской области Романа Старовойта. Напомним, накануне на выборах 8 сентября избиратели, пришедшие на участки для голосования, отдали свое предпочтение 47-летнему Роману Старовойту, уроженцу Курска.
Игорь Щеголев на церемонии инаугурацииФото: Светлана ВОЛКОВА
Старовойт набрал более 81% голосов. Явка составила 41, 56%.
Процедура инаугурации означает официальное вступление в должность главы региона. Роман Старовойт сменил на посту губернатора Курской области 68-летнего Александра Михайлова, который руководил регионом 18 лет, начиная с ноября 2000 года.
Председатель облизбиркома Галина Заика вручила Старовойту удостоверение губернатораФото: Светлана ВОЛКОВА
На церемонии инаугурации присутствовал Представитель Президента России в ЦФО Игорь Щеголев.
ИСТОЧНИК KP.RU