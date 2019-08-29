2019-08-29T14:41:35+03:00
Есть работа!

«Мираторг» создал более 350 рабочих мест

С начала года число сотрудников на предприятиях холдинга в регионе увеличилось на 14% - до 2800
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«Мираторг» – один из крупнейших работодателей в агропромышленном секторе страны. На территории Курской области расположены свиноводческие активы, зерновые компании, молочная и овцеводческая ферма, ферма по выращиванию и откорму молодняка молочного скота, санветутильзавод. На предприятиях агрохолдинга в регионе задействовано более 2800 сотрудников.

Компания продолжает развитие и осуществляет активный набор сотрудников на производственные площадки в соответствии с бизнес-планом. Сегодня список открытых вакансий включает: контролеров, ветеринарных врачей, водителей разных категорий, операторов свиноводческих комплексов, специалистов инженерной и технических служб. Программа трудоустройства направлена на все категории населения: выпускников профильных учебных заведений города, безработных граждан и специалистов со стажем.

Приоритетное направление социальной политики холдинга – создание рабочих мест на селе с достойной заработной платой. Средняя заработная плата составляет 32 000 рублей и стабильно растет по мере повышения производительности труда. Спецодежда, доставка корпоративным транспортом, бесплатное питание на производстве – минимальный набор условий, созданных для сотрудников. Агрохолдинг таже ориентирован на постоянный профессиональный рост сотрудников и регулярно организует обучающие программы, как для молодых специалистов без опыта работы, так и для состоявшихся профессионалов.

- Сегодня «Мираторг» активно развивается. Расширение производства способствует росту налоговых отчислений в местные бюджеты, решению проблем занятости в сельских районах. Мы создаем новые рабочие места, высоко ценим инициативных сотрудников, готовы дополнительно инвестировать в развитие и сохранение их опыта, - подчеркнули в пресс-службе агрохолдинга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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