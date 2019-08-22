2019-08-22T17:53:40+03:00
Общество

Многодетные семьи Курского района получили подарки

В том числе вручили два новых автомобиля
Светлана ВОЛКОВА
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Встреча с многодетными семьями Курского района.

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Ключи от новых авто получили две семьи Фото: Светлана ВОЛКОВА

Ключи от новых авто получили две семьиФото: Светлана ВОЛКОВА

Ни одна из многодетных семей Курского района, чествование которых прошло 21 августа в областном Дворце молодежи, не ушла без подарков. А двум семьям, где воспитывается 11 и семь детей, вручили ключи от новых автомобилей.

Сегодня в Курской области для многодетных и приемных семей действует 35 видов пособий и выплат. 13 из них региональные. Всего таких «больших семей» в регионе более 10 тысяч. Материнский капитал, федеральный и региональный, давно стал хорошим подспорьем для многих в решении бытовых проблем. В скором времени материальную поддержку семьям обещают расширить.

Александр и Светлана не ожидали, что у них родится двойня, но они этому очень рады Фото: Светлана ВОЛКОВА

Александр и Светлана не ожидали, что у них родится двойня, но они этому очень радыФото: Светлана ВОЛКОВА

Александр и Светлана Гладких из села Беседино Курского района воспитывают троих детей. Двойняшки Егор и Тимофей ходят в детский сад, старшая Олеся - школьница.

- Мы не ожидали, что у нас будет двойня, чему мы только рады. Тяжело совмещать трудовую деятельность и воспитание детей, но стараемся ради светлого будущего наших детей, - говорят супруги.

Глава семьи работает плотником на железной дороге. Светлана – учителем русского языка и литературы в школе.

Всего во Дворец молодежи приехали 50 многодетных семей Курского района Фото: Светлана ВОЛКОВА

Всего во Дворец молодежи приехали 50 многодетных семей Курского районаФото: Светлана ВОЛКОВА

- Когда уставшие приходим домой с работы, тяжело. Но главный принцип – смирение, смирение и еще раз смирение.

Большое подспорье, рассказывают Гладких, - детский сад, куда ходят Егор и Тимофей. Плюс – материнский капитал, благодаря которому удалось решить жилищный вопрос:

- На маткапитал купили часть дома, сейчас заканчиваем ремонт, пристраиваем комнату деткам. В следующем месяце отпразднуем новоселье. Это огромная радость, что у нас есть теперь свой дом, - делятся своими радостями Александр и Светлана.

Праздничный концерт для многодетных семей Фото: Светлана ВОЛКОВА

Праздничный концерт для многодетных семейФото: Светлана ВОЛКОВА

Во Дворце молодежи звучали слова благодарности семьям, которые воспитывают трех и более детей, состоялся также праздничный концерт.

Однако, как отмечают, одна из демографических проблем в России – около половины семей в стране бездетны. Причины сейчас пытаются выяснить местные власти. Задача – помочь российским семьям исправить такую ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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