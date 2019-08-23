Шахтеры крупнейшего предприятия Курской области отмечают свой профессиональный праздник

Развитие шахтной сети на Михайловском ГОКе проходит параллельно с развитием карьера: новые подземные тоннели прокладывают к новым рудным горизонтам. Общая протяженность действующих подземных коммуникаций в этом году на МГОКе превысила тридцать семь километров.

Более 180 проходчиков, крепильщиков, взрывников и стволовых – сплоченный коллектив профессионалов дренажной шахты Михайловского ГОКа. Эти специалисты обеспечивают возможность проведения горных работ на глубине около 380 метров.

Как известно, бережное отношение к ресурсам – один из главных аспектов стратегии развития компании «Металлоинвест». Так, подземные воды после откачки направляются для дальнейшего использования в технологических процессах фабрик МГОКа. После этого они проходят процесс очистки и с помощью систем оборотного водоснабжения многократно возвращаются в производство.

- В рамках повышенного внимания к промышленной безопасности, Металлоинвест проводит системную модернизацию шахтной сети, - рассказывает начальник дренажной шахты Вячеслав Кушнерчук. – Так, в 2018 году завершена реконструкция ствола №6. В этом – на минус 225 горизонте возведен породоразгрузочный комплекс для выдачи горной массы на поверхность, а также спуска-подъема людей и оборудования.