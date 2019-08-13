В Курск прилетят «Русские витязи»

24 августа в Курске на проспекте Победы пройдет широкомасштабная акция Министерства обороны РФ ««Военная служба по контракту – твой выбор!». Она приурочена к празднованию 76-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве.

Заместитель Министра обороны РФ Дмитрий Булгаков передаст курянам исторические копии Знамени Победы и 283-й Стрелковой дивизии. В празднике примут участие Лучшие летчики авиационной группы высшего пилотажа. «Русские витязи» впервые над Курском продемонстрируют возможности передовой авиационной техники Воздушно-космических сил РФ.

Участники мероприятия смогут посетить экспозицию образцов современного стрелкового вооружения и военной техники, принять участие в мастер-классах, проводимых спортсменами международного уровня и представителями ЦСКА, ощутить особую атмосферу и ритм военной службы.

Состоятся показательные выступления подразделений Воздушно-десантных войск и роты Почетного караула Западного военного округа, десантирование спортсменов, плац-концерт военного оркестра, ансамбля песни и пляски Западного военного округа и Центрального Дома Российской армии. Участникам акции также будет предложена солдатская каша из армейской полевой кухни.

В рамках мероприятия будет работать два мобильных комплекса отбора на военную службу по контракту. Любой участник акции сможет получить всю исчерпывающую информацию о порядке поступления на военную службу, а также пройти предварительный отбор и подать заявление о поступлении на службу по контракту.

Также на проспекте Победы состоится открытие первого в Курске филиала Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот». На специально устроенных постаментах установят различные образцы военной техники, в том числе и вертолеты.

В мероприятии примут участие ветераны Великой Отечественной войны, представители ветеранских и военно-патриотических организаций, юнармейцы и представители власти. Второй филиал разместится в поселке имени Маршала Жукова.