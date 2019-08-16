2019-08-16T17:28:27+03:00
Происшествия

В Курске пьяный полицейский насмерть сбил 19-летнюю девушку

ДТП произошло 13 августа вечером в Железнодорожном округе Курска
Яна ШЕЛЕСТ
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СК возбудил уголовное делоСК возбудил уголовное делоФото: Из архива "КП"
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«КП» уже рассказывала о резонансном ДТП, которое произошло 13 августа ночью на перекрестке улиц 8 Марта и Каширцева в Курске. На нерегулируемом пешеходном переходе неустановленный водитель автомобиля ВАЗ-21144 насмерть сбил 19-летнюю девушку, и с места ДТП скрылся.

Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс. Фото автомобиля виновника с разбитым стеклом, а также валявшийся на земле госномер тут же выложили в сеть. Появилась информация, что за рулем находился сотрудник полиции. Жители района, потрясенные случившимся, сообщали, что ранее неоднократно видели данную машину. И зачастую она двигалась на большой скорости.

Фото: Автокадр_46 Фото: Соцсети

Фото: Автокадр_46Фото: Соцсети

Действительно, за рулем ВАЗа оказался пьяный полицейский – 37-летний инспектор ДПС УГИБДД УМВД России по городу Курску. Об этом сообщили в региональном УМВД. В момент ДТП он находился в свободное от службы время на служебном транспорте.

В полиции по данному факту назначили служебную проверку. Сотрудника уже уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Его непосредственных руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

Фото: Автокадр_46 Фото: Соцсети

Фото: Автокадр_46Фото: Соцсети

Следственный отдел по Сеймскому округу города Курска следственного управления Следственного комитета в отношения подозреваемого в смертельном ДТП возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ — "Нарушение лицом, управляющим автомобилем и находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Сотрудник полиции, совершивший наезд на девушку, скрывался два дня. 15 августа он добровольно пришел в Железнодорожный отдел полиции, и сознался в содеянном. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

А о погибшей в страшном ДТП девушке напоминает венок, который установили убитые горем родственники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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