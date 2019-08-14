В Курске под колесами ВАЗа погибла 19-летняя девушка

СЕГОДНЯ 10:24 2019-08-14T10:24:08+03:00

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13 августа примерно в 22:40 в Железнодорожном округе Курска произошло смертельное ДТП. Напротив дома № 15 по улице Каширцева водитель автомобиля ВАЗ-21144 сбил 19-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

Девушка скончалась на месте, а водитель с места ДТП скрылся. Автомобиль полиция уже разыскала. Свидетелей и очевидцев данного ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просьба сообщить по телефонам дежурной части УГИБДД УМВД России по Курской области: 36-70-01, 36-70-02.

ИСТОЧНИК KP.RU