2019-08-15T20:00:25+03:00
Звезды

В Курске Ольга Кабо и Александр Коргинов определили победителей фестиваля

В соревновании участвовали таланты из 14 регионов России
Ольга ДАНИЛОВА
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Гала-концерт фестиваля "Созвездие" в Курске.

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Концерты фестиваля проходили несколько дней Фото: Светлана ВОЛКОВА

Концерты фестиваля проходили несколько днейФото: Светлана ВОЛКОВА

С 11 по 16 августа в Курской области проходит фестиваль творческих коллективов и исполнителей «Созвездие» под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе. Гала-концерт фестиваля, который состоялся 15 августа в Курском областном драматическом театре, посетил и сам Полпред Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев.

Гала-концерт собрал лучших из лучших Фото: Светлана ВОЛКОВА

Гала-концерт собрал лучших из лучшихФото: Светлана ВОЛКОВА

В фестивале приняли участие более 400 представителей из 14 регионов России. Участники выступили в трех возрастных категориях в номинациях: хореография народная, хореография эстрадная, вокал академический, вокал народный, инструментальный жанр.

Фестиваль впервые проходит в Курске Фото: Светлана ВОЛКОВА

Фестиваль впервые проходит в КурскеФото: Светлана ВОЛКОВА

Жюри фестиваля было представлено известными деятелями культуры и искусства Российской Федерации: Коргинов Александр – председатель жюри, хореограф, педагог, художественный руководитель шоу балета «Мираж», судья и хореограф проектов «Народный артист», «Танцы без правил» и реалити-шоу «Танцуй»; Полтева Марина – Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, профессор, заведующая кафедрой эстрадно-джазового пения Института современного искусства, вокальный педагог телевизионных шоу на федеральных каналах; Жиганов Иван – художественный руководитель Детского музыкального театра «Домисолька», поэт, продюсер, лауреат Всероссийской Премии «Грани театра масс», лауреат Премии Правительства Москвы; Юдахина Ольга – художественный руководитель Детского музыкального театра «Домисолька», музыкальный руководитель шоу-программ всероссийских и международных фестивалей, композитор, заслуженный работник культуры Российской Федерации; Ольга Кабо – советская и российская актриса театра и кино, певица, заслуженный артист России, член Ассоциации каскадеров России.

На "Созвездие" съехались таланты из 14 регионов России Фото: Светлана ВОЛКОВА

На "Созвездие" съехались таланты из 14 регионов РоссииФото: Светлана ВОЛКОВА

В рамках проведения фестиваля «Созвездие-2019» состоялся целый ряд мероприятий: благотворительный концерт «Дети-детям», патриотическая акция в память о солдатах и офицерах, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., и моряках-подводниках атомного подводного ракетного крейсера «Курск», церемония открытия памятного знака на Братской могиле мирных жителей в селе Ивница Суджанского района Курской области. С концертом для жителей города выступили талантливые молодые исполнители классической музыки проекта «Джуниор Мьюзик Тур».

ИСТОЧНИК KP.RU

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