В Курске ремонтируют памятник Ильичу

В Курске ремонтируют памятник Ленину, установленный на Красной площади перед Домом Советов. Сейчас рабочие герметизируют швы. Это позволит исключить дальнейшее разрушение постамента от постоянного атмосферного воздействия и отложить капитальный ремонт на длительный срок.

Стоимость работ составит 99 тысяч рублей. Напомним, первоначально эксперты оценивали сумму реконструкции в 10 миллионов. Именно эта сумма рассматривалась на январском заседании депутатов Курского городского Собрания.

Фото: Администрация Курской области

Куряне, возмущенные стоимостью реконструкции памятнику вождю, опубликовали петицию с просьбой адекватно оценить стоимость ремонта: «Эта цена явно завышена и необходимо провести гласную и профессиональную оценку действительной стоимости реставрации памятника! Помогите сохранить Курский бюджет и деньги налогоплательщиков на более важные вещи для города!», - говорилось в петиции.

Фото: Администрация Курской области

На заседании Собрания Николай Овчаров предложил меньше заглядывать в соцсети, где куряне критикуют стоимость ремонта памятника. Бывший мэр пояснил, что вождь в реконструкции нуждается давно.

Фото: Администрация Курской области

Но неожиданно расходы значительно сократились. Специалисты по поручению Романа Старовойта изучили вопрос реконструкции памятнику. Выяснилось, что постамент действительно требует капитального ремонта. Однако материал, из которого он изготовлен, сейчас можно найти лишь за границей, но в связи с санкциями доставить его невозможно. Поэтому было принято решение памятник отремонтировать.

Справка «КП»

Объект культурного наследия регионального значения «Памятник В.И. Ленину» открыли 1 сентября 1933 года на средства курян. Во время фашистской оккупации памятник был разрушен. Торжественное открытие обновленной скульптуры, которую отлили на ленинградском заводе «Монументскульптура», состоялось 5 ноября 1956 года.

Памятник Ленину в Курске — одна из лучших скульптур вождя в «Лениниане» М.Г. Манизера, и один из самых лучших среди всех памятников основателю Советского государства.