На ремонт памятника Ленину из бюджета Курска выделят 10 миллионов рублей

На январском совместном заседании депутатов – членов постоянных комитетов Курского городского Собрания был рассмотрен вопрос о выделении из бюджета города почти 10 млн. рублей на ремонт памятника Владимиру Ленину на Красной площади Курска, признанного объектом культурного наследия регионального значения.

Чем продиктована необходимость ремонта весьма прилично выглядящего на первый взгляд памятника? Ответ на этот вопрос попытался дать председатель комитета ЖКХ Курска Сергей Цуканов.

- Напомню, что памятник открыли в Курске 5 ноября 1956 года. Скульптуру создал выдающийся советский скульптор Матвей Манизер – автор целого ряда произведений, признанных классикой социалистического реализма. Над постаментом работали архитекторы И. Е. Рожин и А. П. Великанов. Скульптура Ленина в Курске была признана одним из лучших изображений вождя в «Лениниане». Она действительно хорошо сохранилась, однако гранитный постамент, на котором установлена скульптура, и прилегающая к нему площадка, также вымощенная гранитом, с тех пор сильно обветшали.

Сегодня памятник стоит на балансе муниципального образования «Город Курск» и за его содержание отвечает комитет жилищно-коммунального хозяйства города Курска.

В 2017 году он был обследован специалистами управления по охране объектов культурного наследия Курской области и в апреле того же года в соответствии с актом технического состояния памятника был определен план ремонтно-реставрационных работ и благоустройства прилегающей территории, согласно которому в 2018 году необходимо было разработать научно-проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия, а в этом году выполнить реставрационные работы.

Комитет ЖКХ города Курска получил от управления по охране объектов культурного наследия Курской области задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. Учитывая тот факт, что памятник является объектом культурного наследия, выполнять такие работы могут только специализированные организации, имеющие на то лицензию.

Определена организация - ООО «Эксперт-Оценка» - на разработку научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Памятник В.И. Ленину».

Разработанный ООО «Эксперт-Оценка» пакет документов был представлен в автономное учреждение Курской области «Облгосэкспертиза» для проведения государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости выполнения работ. В ноябре прошлого года АУКО «Облгосэкспертиза» выдало комитету ЖКХ города положительное заключение по итогам проверки сметы. Сметная стоимость работ на дату получения положительного заключения экспертов составила 9987,45 тысяч рублей.