2019-08-08T12:27:59+03:00
Происшествия

В Курске опасные вещества попали в централизованную систему водоотведения

Против руководства курского "Экотекс" могут завести дело
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Предприятие нанесло колоссальный ущерб окружающей средеПредприятие нанесло колоссальный ущерб окружающей средеФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

Директор департамента экологической безопасности и природопользования Курской области Константин Поляков рассказал, что в централизованную систему водоотведения Курска попали вредные производственные стоки с предприятия «Экотекс».

Анализ показал колоссальные превышения ПДК вредных веществ - до 60-ти раз. Кроме того, в стоках содержались очень токсичные вещества. По словам Полякова, эти сточные воды идентичны тем, которые были на очистных сооружениях, и из-за которых погиб активный ил.

«КП» уже рассказывала о приостановке курского предприятия «Экотекс» из-за многочисленных нарушений.

Недавно предприятие было запущено после установки специальных фильтров, однако ситуация не нормализовалась и жалобы жителей близлежащих домов на едкий дым не прекратились.

В рамках мониторинга специалисты департамента экологической безопасности и природопользования Курской области установили, что из производственного помещения ООО «Экотекс» идут выбросы в атмосферный воздух. По этому факту направлено письмо в управление Росприроднадзора по Курской области для проведения ведомством контрольно-надзорных мероприятий и принятия мер против ООО «Экотекс».

На ООО «Экотекс» до сих пор не рассчитаны и не утверждены нормативы предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ разрешенных к выбросам, а также их объемы. Соответствующая документация находится на согласовании в уполномоченных органах, уточнили местные власти.

Кроме того, 29 июля от МУП «Курскводоканал» поступила информация о сбросе стоков темно-бурого цвета в городские очистные сооружения. В ходе выездной проверки экологи совместно со специалистами «Курскводоканала» выяснили, что промышленные стоки, сбрасываемые ООО «Экотекс» в централизованную систему водоотведения, имеют темно-бурый окрас.

«Для определения состава сбрасываемых сточных и канализационных вод произведен отбор проб из контрольного колодца, расположенного на территории ООО «Экотекс», а также из емкости хранения производственных стоков, поступающих после технологических процессов окраски тканей. В результате проведенных лабораторных анализов выяснилось, что превышены показатели предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ, таких как медь, железо, цинк, фенолы, нефтепродукты, хлориды, азот аммонийный, марганец, фосфаты, ацетон и кадмий», – отметил директор департамента Константин Поляков.

По факту сброса неочищенных сточных вод экологами проводится административное расследование, по итогам которого виновные будут привлечены к ответственности, уточнили в администрации региона.

Также сейчас проводится проверка в отношении завода «Аккумулятор». На выбросы с предприятия жаловались местные жители.

Напомним, из-за гибели активного ила в результате аварии на очистных сооружениях произошел массовый замор рыбы. Ущерб составил около 1 млн. рублей.

Затраты понес и «Водоканал»: потребовалось восстановить активный ил, чтобы очистные сооружения работали в штатном режиме.

Также был нанесен ущерб водному объекту. Суммарный ущерб составил порядка 5 млн. рублей.

За такие нарушения грозит как административная ответственность, так и, возможно, уголовная. Все материалы будут переданы в правоохранительные органы для принятия мер в соответствии с действующим законодательством, добавили в обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Сбербанк обеспечил возможность снимать наличные с банковских карт на кассах в торговых точках в удаленных и малонаселенных пунктах
В Курске на Верхней Луговой загорелся дом
В Курске Губернаторский оркестр выступит с талантливым детьми
Курский маршрут «Соловьиный край России» презентовали туроператорам
К 31 августа в многоэтажках Курской области заменят сто лифтов
Под Курском алкоголика лишили водительских прав
Предприятие, на запах от которого жаловались куряне, вынесут за город
Под Курском завели уголовное дело о мошенничестве при строительстве дороги
В Курской области ожидаются дожди с грозами
Сельские библиотеки Курской области получат в дар книги
Двое курян пострадали в экскурсионном автобусе, упавшем с обрыва под Новороссийском
Курская дзюдоистка завоевала "серебро" в Польше
В Курске инженера, по вине которого погибли рабочие, отправили в колонию
С 12 августа в Курске будут отключать свет
В Курской области пройдет патриотический велопробег
Курск посетил главный онколог
Под Курском сгорела квартира