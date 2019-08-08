В Курске опасные вещества попали в централизованную систему водоотведения

Директор департамента экологической безопасности и природопользования Курской области Константин Поляков рассказал, что в централизованную систему водоотведения Курска попали вредные производственные стоки с предприятия «Экотекс».

Анализ показал колоссальные превышения ПДК вредных веществ - до 60-ти раз. Кроме того, в стоках содержались очень токсичные вещества. По словам Полякова, эти сточные воды идентичны тем, которые были на очистных сооружениях, и из-за которых погиб активный ил.

«КП» уже рассказывала о приостановке курского предприятия «Экотекс» из-за многочисленных нарушений.

Недавно предприятие было запущено после установки специальных фильтров, однако ситуация не нормализовалась и жалобы жителей близлежащих домов на едкий дым не прекратились.

В рамках мониторинга специалисты департамента экологической безопасности и природопользования Курской области установили, что из производственного помещения ООО «Экотекс» идут выбросы в атмосферный воздух. По этому факту направлено письмо в управление Росприроднадзора по Курской области для проведения ведомством контрольно-надзорных мероприятий и принятия мер против ООО «Экотекс».

На ООО «Экотекс» до сих пор не рассчитаны и не утверждены нормативы предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ разрешенных к выбросам, а также их объемы. Соответствующая документация находится на согласовании в уполномоченных органах, уточнили местные власти.

Кроме того, 29 июля от МУП «Курскводоканал» поступила информация о сбросе стоков темно-бурого цвета в городские очистные сооружения. В ходе выездной проверки экологи совместно со специалистами «Курскводоканала» выяснили, что промышленные стоки, сбрасываемые ООО «Экотекс» в централизованную систему водоотведения, имеют темно-бурый окрас.

«Для определения состава сбрасываемых сточных и канализационных вод произведен отбор проб из контрольного колодца, расположенного на территории ООО «Экотекс», а также из емкости хранения производственных стоков, поступающих после технологических процессов окраски тканей. В результате проведенных лабораторных анализов выяснилось, что превышены показатели предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ, таких как медь, железо, цинк, фенолы, нефтепродукты, хлориды, азот аммонийный, марганец, фосфаты, ацетон и кадмий», – отметил директор департамента Константин Поляков.

По факту сброса неочищенных сточных вод экологами проводится административное расследование, по итогам которого виновные будут привлечены к ответственности, уточнили в администрации региона.

Также сейчас проводится проверка в отношении завода «Аккумулятор». На выбросы с предприятия жаловались местные жители.

Напомним, из-за гибели активного ила в результате аварии на очистных сооружениях произошел массовый замор рыбы. Ущерб составил около 1 млн. рублей.

Затраты понес и «Водоканал»: потребовалось восстановить активный ил, чтобы очистные сооружения работали в штатном режиме.

Также был нанесен ущерб водному объекту. Суммарный ущерб составил порядка 5 млн. рублей.

За такие нарушения грозит как административная ответственность, так и, возможно, уголовная. Все материалы будут переданы в правоохранительные органы для принятия мер в соответствии с действующим законодательством, добавили в обладминистрации.