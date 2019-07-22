2019-07-22T15:57:53+03:00
Общество

В Железногорске ко Дню металлурга открыли новую спортплощадку

Многофункциональная спортивная площадка появилась в «городе горняков» Железногорске ко Дню металлурга
Ольга ДАНИЛОВА
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Корпоративные программы Компании «Наши чемпионы», «Сделаем вместе!» создают условия для развития детского и юношеского спортаКорпоративные программы Компании «Наши чемпионы», «Сделаем вместе!» создают условия для развития детского и юношеского спортаФото: предоставлено пресс-службой
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Спортобъект построен в рамках трехстороннего социально-экономического партнерства компании «Металлоинвест» с администрациями Железногорска и Курской области.

Площадка с искусственным покрытием предназначена для командных видов спорта: мини-футбола, баскетбола, волейбола. Также здесь можно заниматься воркаутом. Есть рядом и зона парковки, место для переодевания, работает освещение.

Спортсменам, которые пришли на торжественное открытие, новая площадка пришлась по вкусу.

- Отличная площадка для воркаута. Здесь есть необычные змейки, которые позволяют развивать выносливость при подтягивании, - говорит гиревик Максим Петров. – Ребятам этого района очень повезло. Желаю всем не сидеть дома у компьютеров, а выходить заниматься на такие площадки, приходить в секции.

Кстати, по количеству спортивных объектов сегодня Железногорск – один из «передовых» в Курской области. В городе работают три спортивные школы, бассейн «Нептун», стадион «Горняк» и каток «Юбилейный».

- Благодаря поддержке бизнеса и работе строителей еще один уголок города преобразился: вместо пустыря появился современный спортивный объект, - отметил глава Железногорска Дмитрий Котов.

Также в рамках трехстороннего партнерства в этом году будут установлены спортивные тренажеры в школах города, положат асфальт на территории лицея №5, появятся спортивная площадка и беговые дорожки в школе №4.

- Корпоративные программы Компании «Наши чемпионы», «Сделаем вместе!» создают условия для развития детского и юношеского спорта, дают стимул к новым достижениям, - говорит управляющий директор Михайловского ГОКа, депутат Курской областной Думы Сергей Кретов. - Ежегодно выделяются средства на открытие новых спортивных объектов, реконструируются уже существующие, приобретается новое оборудование, проводятся различные соревнования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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