2019-07-14T11:08:00+03:00
Общество

Курские власти компенсируют пасечникам потери за погибших пчел

Деньги выделят из резервного фонда областной администрации
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: пресс-служба Курской области.фото: пресс-служба Курской области.
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Курским пчеловодам компенсируют потери за погибших пчел. Об этом сообщила пресс-служба областной. Для получения единовременной выплаты пасечникам нужно предоставить документы, подтверждающие смерть пчел в период медосбора 2019-го, не позднее 25 июля в комитет АПК Курской области. За одну пчелиную семью будет выплачиваться 3150 рублей.

Решение о компенсации озвучили 13 июля на митинге «Спасем пчел!». На митинг пришли порядка 120 пасечников, а также представители региональной власти. Поводом послужила массовая гибель пчел в 15 районах области из-за обработки посевов на полях пестицидами и агрохимикатами. Подобная ситуация характерна для многих регионов не только Черноземья, но и всей страны.

На митинге пчеловоды попросили ужесточить правила обработки полей пестицидами. Со своей стороны, пасечники пообещали проводить ежегодные лабораторные исследования пасек на инфекционные заболевания, а также «выйти из тени» и официально зарегистрировать пасеки. Ведь сейчас из 2023 пчеловодов, официально оформлены - 1 880 человек. Это затрудняет их информирование перед обработкой полей агрокомпаниями.

Кроме того, собравшиеся решили создать Союз пчеловодов Курской области. Возглавит его Андрей Малыхин. А председатель комитета АПК Курской области Николай Великоцкий рассказал о возможности создания потребительских сбытовых кооперативов. Речь шла о грантах кооперативам на развитие материально-технической базы в размере до 70 млн рублей и субсидиях на возмещение части затрат до 50% на приобретенное имущество и инвентарь для пчеловодства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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