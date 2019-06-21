Где проведут курские школьники лето?

Лето - это особенная пора для школьников. Сейчас в регионе работают 353 организации, в которых могут отдохнуть ребята. Из них 290 - это лагеря на базе образовательных учреждений с дневным пребыванием, восемь санаториев, 21 загородный лагерь и 34 лагеря труда и отдыха.

Лагерь или санаторий – это не единственное, чем можно занять ребенка на время школьных каникул: дети могут быть временно трудоустроены или заниматься добровольческой деятельностью. Планируется, что трудоустроены будут порядка 4 тысяч школьников, а в культурной, туристической деятельности и в мероприятиях в рамках дополнительного образования будут задействованы порядка 50 тысяч детей.

Особый интерес у детей и родителей вызывают профильные, специализированные лагеря. В этом году в регионе пройдет 50 таких смен, участие в них примут свыше семи тысяч детей. Ребята смогут развиваться профессионально в определенных видах социального, художественного, научно-технического творчества, совершенствовать спортивные достижения.

Узнать все и даже больше о детской оздоровительной кампании с этого года можно на сайте летокурск.рф. Там размещен реестр организаций, предоставляющих услуги по оздоровлению детей. А также указаны номера телефонов специалистов, готовых проконсультировать по вопросу распределения путевок не только в региональные, но и в федеральные детские центры