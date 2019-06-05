Юным курянам показали уникальный телевизионный спектакль

В канун Дня защиты детей юные куряне, в том числе и ребята с нарушением слуха увидели инклюзивный телевизионный спектакль «Дети в Интернете». Акцию организовали волонтеры МТС в рамках всероссийского проекта «За гранью тишины». В яркой и интересной форме детей познакомили с возможностями интернета и правилами безопасного поведения в сети.

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Удивительные приключения девочки Ани и ее собачки Рокки, путешествующих по бескрайним просторам всемирной паутины не оставили равнодушными ни одного зрителя. Более 50 мальчишек и девчонок с большим интересом посмотрели спектакль, который транслировался с сурдопереводом.

— Для нас важно не только развивать сети высокоскоростного интернета и обеспечивать жителям региона доступ к современным интернет-сервиса, но и научить их грамотно этими ресурсами пользоваться. Прежде всего, это касается младшего поколения, наших юных абонентов. Мы считаем своей задачей вырастить поколение интернет-грамотных абонентов, которые умеют пользоваться ресурсами и знают, как избежать сетевых неприятностей. Чтобы донести полезную информацию до детей, мы выбрали самый удобный для восприятия формат и сегодня показали детям обучающую театральную постановку о правилах поведения в интернете», – отметил директор МТС в Курской области Руслан Бекиров.

Волонтеры не ограничились показом спектакля, а приготовили для и массу приятных сюрпризов. Ребята с удовольствием поучаствовали в мастер-классе по моделированию фигур из воздушных шариков, а также в различных конкурсах. Для самых маленьких волонтеры оборудовали игровой уголок.

— Очень понравилось сегодняшнее мероприятие, особенно интеграция детей слышащих и глухих. Для нас это очень важно и интересно, - поделилась впечатлениями воспитатель Курской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья Елена Кузьминова.

Волонтеры считают, что для детей не может быть никаких ограничений и возможности должны быть у всех равные. Приобщиться к миру театрального искусства может абсолютно любой ребенок.

— Большое спасибо компании, что уделила такое большое внимание этой важной проблеме, - рассказал депутат Курского городского собрания Дмитрий Гулиев. — Я с удовольствием принял участие в акции. Здесь такое количество радостных глаз, смотря в которые я понимаю, что зачастую с ограниченными возможностями можно назвать обычных людей, а эти дети показывают нам пример, как надо жить и бороться.

Поблагодарил волонтеров и председатель курского регионального отделения «Всероссийского общества глухих»:

— Выражаем огромную благодарность за сегодняшний праздник для ребят, - сказал Александр Качергис. — Наше сотрудничество сложилось не сегодня, на нашем здании стоит антенна, на которой красуются три заветные буквы.

МТС в Курской области активно реализует социальные проекты, у сотрудников компании богатый опыт волонтерской деятельности. В 2018 году в Курске на проспекте Победы они высадили саженец легендарного тополя – живого свидетеля Сталинградской битвы, а также облагородили рядом расположенные клумбы. А весной этого года — отремонтировали памятник и благоустроили территорию братского захоронения.

Справка:

«За гранью тишины» – один из инклюзивных волонтерских проектов МТС, целью которого является предоставление возможности детям с нарушениями слуха приобщиться к миру театрального искусства. Проект реализуется при поддержке БФ «Система», БФ «Детский Мир», «БФ «Детский КиноМай» и телеканала «В гостях у Сказки».

Автор Яна Шелест.

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