2019-05-23T13:19:16+03:00
Общество

Трагедия в курской школе: из окна выпал третьеклассник

Ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии
Ольга ДАНИЛОВА
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Трагедия произошла во время урока физкультурыТрагедия произошла во время урока физкультурыФото: предоставлено пресс-службой
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Как сообщал уже ранее сайт kp.ru, в одной из курских школ произошла трагедия. 10-летний школьник во время урока выпал из окна учебного заведения. Это произошло в школе №35 города Курска, сообщили в администрации региона.

Инцидент поспешили прокомментировать региональные власти.

- Во время урока третьеклассник отпросился у преподавателя в туалет, который находится на втором этаже школы, и выпал там из окна. Ребенку оказана неотложная медицинская помощь. В настоящий момент он госпитализирован в реанимационное отделение областной клинической больницы. Угрозы для его жизни сейчас нет. Ситуация находится под моим личным контролем. В школе будет проведена комплексная проверка системы безопасности», – подчеркнула заместитель губернатора Ирина Хмелевская.

В мэрии Курска также поспешили дать оценку ситуации:

"Сегодня в школе № 35 им. К. Воробьева произошло ЧП. Во время урока физкультуры ученик отпросился у преподавателя в туалет. Там третьеклассник забрался на высокий подоконник и выглянул на улицу. Не удержав равновесия, мальчик упал со второго этажа".

Школьник госпитализирован в областную клиническую больницу, он находится в сознании под постоянным вниманием медиков, уверяют чиновники.

На месте происшествия работают представители правоохранительных органов, следственного комитета, комитета образования Курска. Уточняются детали происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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