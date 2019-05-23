В Курске третьеклассник выпал из окна школы

СЕГОДНЯ 12:39 2019-05-23T12:39:37+03:00

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В Курске школьник выпал из окна учебного заведения. Это произошло в школе №35 города Курска, сообщили в администрации региона. Инцидент прокомментировала заместитель губернатора Ирина Хмелевская.

«Во время урока третьеклассник отпросился у преподавателя в туалет, который находится на втором этаже школы, и выпал там из окна. Ребенку оказана неотложная медицинская помощь. В настоящий момент он госпитализирован в реанимационное отделение областной клинической больницы. Угрозы для его жизни сейчас нет. Ситуация находится под моим личным контролем. В школе будет проведена комплексная проверка системы безопасности», – подчеркнула замгубернатора.

Сейчас в здании школы работают представители правоохранительных органов, которые уточняют детали происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU