2019-05-16T12:26:56+03:00
Происшествия

Пострадавшие от военной техники в Курске судятся с Минобороны

Дело рассмотрят в закрытом режиме
Яна ШЕЛЕСТ
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В Курске два БТРа зажали четыре легковушки.Предоставлено "КП"

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Фото Олег Букреев

Фото Олег Букреев

В Ленинском районном суде города Курска рассматривается дело о курьезном ДТП, произошедшем в городе 27 февраля. Днем на улице Добролюбова легковые автомобили столкнулись с военной техникой.

Фото Андрей Малышев

Фото Андрей Малышев

БТРы из воинской части 11262 (РХБЗ), дислоцирующейся в центре Курска, двигались колонной. Между ними вклинились четыре легковушки. Один из бронетранспортеров неожиданно начал двигаться назад и придавил «Фольксваген Туарег», водитель и пассажир которого успели выскочить. Тот в свою очередь врезался в стоящий сзади ВАЗ-2014. Образовался «паровозик» из четырех автомобилей и двух БТРов. Нанесенный ущерб составил 1,2 миллиона рублей.

— ДТП произошло в результате вклинивания гражданских легковых автомобилей в организованную колонну военной техники, следовавшей по установленному маршруту в пункт постоянной дислокации, - сообщили в ЗВО. — В результате аварии гражданские автомобили получили незначительные повреждения, - сообщили в Западном военном округе.

Фото Андрей Малышев

Фото Андрей Малышев

Через некоторое в соцсетях появилось видео, в котором было видно, как военная колонна поворачивает с улицы Красной Армии на Добролюбова. При этом на зеленый сигнал светофора успели проехать только два БТРа, а затем загорелся красный.

За военными машинами двинулись легковушки, переезжавшие перекресток с другой стороны. Еще один БТР повернул, когда опять загорелся зеленый свет. Так, между военной техникой оказались четыре легковых авто. Первый автомобиль (Фольксваген Туарег) пострадал больше всего – ущерб составил 864 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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