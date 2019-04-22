2019-04-22T22:54:13+03:00
Общество

В Курске мужчина зверски убил транссексуала

В соцсетях активно обсуждают подробности страшного преступления
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Вечеринка по-курски закончилась кровавоВечеринка по-курски закончилась кровавоФото: из архива «КП»
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«КП» уже сообщала о том, что СК завел уголовное дело по факту исчезновения 24-летней жительницы Курска. Во время следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлено, что девушка погибла. По версии следствия с 10 на 11 апреля курянка находилась в квартире с 27-летним мужчиной.

- Во время застолья на почве возникших неприязненных отношений мужчина задушил девушку. После чего, пытаясь скрыть следы совершенного преступления, расчленил ее труп, - рассказали в СК.

Сейчас мужчина задержан, дает признательные показания. Рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Тем временем в соцсетях активно обсуждают их знакомство и первую встречу. Молодые люди и сами познакомились благодаря Интернету. Списались, договорились о встрече… Продолжили выпивать они уже в квартире девушки. Вечеринка набирала обороты.

Мужчина полез под юбку и нащупал совсем не то, что ожидал. К тому же «девушка» продемонстрировала огромный фаллоимитатор... Мужчина схватил транссексуала за шею и начал душить, пока жертва не перестала подавать признаки жизни.

Он серьезно подошел к вопросу сокрытия преступления: распотрошил бывшую возлюбленную, а внутренности, порезанные на мелкие части, смыл в унитаз. Мягкие ткани срезал, выпарил в духовке и отправил следом в канализацию.

Скелет же увез домой на такси в чемодане. Останки измельчил ножовкой и разбросал по окрестным мусоркам. То, что осталось от туловища, и голову засыпал солью, чтобы не пахло, и спрятал на балконе.

Заявление о пропаже дочери-сына подала мать убитой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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