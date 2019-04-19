Курской областной Думе-25!

25 лет назад состоялось первое заседание Курской областной Думы. С тех пор приняты сотни важнейших законов, которые обеспечивают социальную защиту граждан, повышают качество жизни, укрепляют авторитет государства. В юбилейный год председатель Курской областной Думы шестого созыва Николай Жеребилов рассказал, с чего все начиналось, как удалось преодолеть сложности и каковы планы на будущее.

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Фундамент для дальнейшего развития

- Николай Иванович, как строилась работа в начале пути, с момента самого первого заседания?

- Региональное законодательство создавали и совершенствовали пять депутатских созывов. Становление областной Думы происходило под влиянием исторических процессов, которые переживала вся Россия. Однако в развитии нашего регионального парламента, безусловно, есть свои особенности. 22 апреля 1994 года состоялось первое заседание. За два года своей работы депутаты первого созыва создали фундамент для дальнейшего развития законодательства: провели 20 сессий, приняли 207 постановлений и 102 закона. В то время были утверждены такие основополагающие нормативные акты, как Устав Курской области, законы об ее административно-территориальном устройстве, организации органов местного самоуправления. Второй созыв работал в сложное время, когда было необходимо упорядочить работу над главным финансовым документом региона – областным бюджетом. Работа третьего созыва депутатов была направлена на социально-экономическое развитие региона. Это позволило привлечь инвесторов и увеличить доходную часть бюджета. Четвертый созыв, впервые сформированный по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе, был представлен тремя фракциями: «Единая Россия», КПРФ и Российская партия Жизни. В пятом созыве работали депутаты уже четырех партий: «Единой России», КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР. Именно в это время был принят областной закон о наказах избирателей.

- А что отличает депутатов действующего, шестого созыва?

- Депутаты шестого созыва, сформированного в октябре 2016 года, придерживаются принципа преемственности. Законодательная база совершенствуется и развивается с учетом приоритетов, заложенных парламентариями предыдущих созывов. Активно работают четыре парламентские партии: «Единая Россия» - 35 депутатов, КПРФ - 5 депутатов, ЛДПР - 4 депутата, «Справедливая Россия» - 1 депутат. Важной стороной деятельности депутатов шестого созыва является открытость в общении с экспертным сообществом. При Курской областной Думе действуют экспертные советы по вопросам образования, здравоохранения, семьи, материнства и детства, физкультуры и спорта; Консультативный совет представительных органов муниципальных образований. Это открытые дискуссионные площадки, на которых обсуждаются актуальные вопросы законотворческой деятельности, вырабатываются согласованные позиции по имеющимся проблемам.

За первенца - ежемесячная выплата

- Какие законы вы считаете самыми важными для жизни региона?

- За прошедшие два года работы шестого созыва было принято свыше 450 нормативных правовых актов, и каждый из них важен для той сферы, которую призван регулировать. Но основа всему – безусловно, финансовое обеспечение. 4 декабря 2018 года был принят Закон Курской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». С учётом корректировок, проведенных в нынешнем году, прогнозируемый объём доходов областного бюджета на 2019 год составит 55 млрд. Расходы достигнут почти 58 млрд рублей. На отрасли социально-культурной сферы в 2019 году планируется направить 67% всех расходов областного бюджета. Законом предусмотрено новое направление дотаций – на стимулирование социально-экономического развития территорий муниципальных образований Курской области, достигших лучших показателей.

- Если говорить о приоритетах в деятельности областной Думы, входит ли в их число поддержка семей с детьми?

- Безусловно. С этой целью мы продлили срок действия регионального материнского капитала до 31 декабря 2021 года. Кроме того, с 1 января 2018 года установлена ежемесячная выплата семьям при рождении первенца, которая выплачивается до достижения ребенком возраста полутора лет в размере прожиточного минимума для детей.

Депутаты Курской областной Думы VI созыва: в числе приоритетов - открытость и внимание к проблемам избирателей

Политические взгляды разные, цель - одна

- Какие коррективы в рабочие планы депутатов внес юбилей регионального парламента?

- Нынешняя дата – хороший повод осмыслить пройденный путь и определиться с новым вектором движения. Поэтому в декабре прошлого года был объявлен конкурс научных работ, посвящённых истории образования, развития и современной деятельности института законодательных (представительных) органов государственной власти Курской области. В нём приняли участие студенты, аспиранты, преподаватели вузов. Причем не только нашего региона. Лучшие работы были представлены на конференции «Региональный парламентаризм: история, пути развития и современные вызовы», которая прошла 29 марта в КГУ. В ней приняли участие депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, представители федеральных и региональных структур власти, научного сообщества. Работы победителей конкурса опубликованы в специальном сборнике. Кроме того, мы подготовили фильм и журнал, рассказывающие о развитии парламентаризма в Курской области.

- Вы ведь и сами имеете богатый опыт законотворческой деятельности - как депутат трёх созывов. Он помогает на посту председателя Думы?

- Знаете, в этом случае я не стал бы ограничиваться своим личным опытом, потому что всеми предыдущими созывами был накоплен определённый багаж. Он важен тем, что сформировал необходимую политико-правовую культуру поиска и выработки нужных законодательных решений. Ведь принятый закон должен соответствовать жизненным реалиям, быть эффективным и действенным. Только при выполнении этого условия можно добиться реального результата, повысить уровень доверия к власти. У депутатов, несмотря на разницу во взглядах, есть понимание того, что от каждого из нас зависит авторитет парламента как самостоятельной, продуктивно работающей ветви власти. Здесь требуется профессионализм и максимальная открытость. Парламент должен слышать мнение всех слоев и групп общества, постоянно быть на «обратной связи». В процессе работы над новыми нормами в областной Думе идут споры, сталкиваются различные точки зрения, предлагаются подчас неожиданные идеи и подходы. Но в итоге, несмотря на разницу в политических взглядах, нам удается находить общий язык и вырабатывать решение стоящих перед нами вопросов. За это я искренне благодарен коллегам – депутатам всех фракций, входящих в состав Курской областной Думы.

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Ольга Петрова