2019-04-18T09:39:06+03:00
Общество

КурскОнлайн представляет

«Телевидение будущего для всех поколений»
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Поколение старых добрых и таких знакомых телевизоров безвозвратно уходит в прошлое. Телевизор сегодня нечто большее, чем просто программно-аппаратная база. Это целая система, которая для удобства пользователей объединяет ТВ и мобильные гаджеты на общей платформе. Многие современные телевизоры имеют встроенную функцию Smart TV, которая расширяет возможности привычного устройства. Многие, но далеко не все. При покупке нового телевизора за эту функцию придется щедро заплатить. А если новый телевизор и вовсе покупать не хочется? Сэкономить семейный бюджет и получить все интерактивные возможности Smart TV поможет «Телевидение будущего для всех поколений» – Android-приставка, которую легко можно подключить к любому телевизору и тем самым превратить его в современное, дорогостоящее устройство.

Теперь жители нашего города могут получить современные Android-приставки от КурскОнлайн на выгодных условиях и превратить свой привычный телевизор в настоящий мультимедийный центр.

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Для детей доступны специализированные каналы, игры, приложения, которые будут обучать, развивать и развлекать юных пользователей.

Подростки оценят доступ к приложениям Play Маркет, cовместимость приставки с контроллерами Xbox и PlayStation 4 и возможность свободно общаться в видеочатах и мессенджерах при наличии камеры.

Взрослых порадует поддержка торрент-технологий и доступ к тысячам цифровых телеканалов, бесплатным фильмам, сериалам, караоке и программам на любой вкус.

Старшему поколению будет приятно получить удобный пульт и интуитивно понятное управление, а так же стабильную и быструю работу ТВ.

Кроме того, приставка позволяет использовать смартфон в качестве пульта, просматривать файлы с любых внешних носителей и воспроизводить различные форматы мультимедиа.

КурскОнлайн ценит своих абонентов и гарантирует высокое качество предоставляемых услуг. Добро пожаловать в ТВ будущего для всех поколений! Оставить заявку на подключение и узнать подробности можно на сайте КурскОнлайн www.r46.ru или группе во ВКонтакте vk.com/vash_kurskonline, а так же по телефону 399-003.

Евгения Воронцова

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ИСТОЧНИК KP.RU

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