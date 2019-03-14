Крупное ДТП под Курском: столкнулись четыре большегруза и микроавтобус

14 марта примерно в 12:50 на 149 километре автотрассы Курск – Воронеж – Борисоглебск в Горшеченском районе произошло крупное ДТП с пятью автомобилями. По предварительным данным, водитель автомобиля МАЗ, следовавший в сторону Воронежа, остановился на обочине.

После удара КамАЗ перевернулсяФото: ГУ МЧС России по Курской области.

Его начал объезжать КамАЗ, навстречу которому двигался автомобиль «Рено». Машины не смогли разъехаться и столкнулись. После удара КамАЗ перевернулся, в него влетела фура «ДАФ», после чего в большегруз врезался микроавтобус.

Машины не смогли разъехатьсяФото: УМВД России по Курской области.

Всего в ДТП попали пять автомобилей, включая припаркованный МАЗ. К счастью, никто в аварии не пострадал. Движение на трассе организовано по левой полосе в сторону Воронежа, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.