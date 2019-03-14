2019-03-14T15:38:07+03:00
Происшествия

Крупное ДТП под Курском: столкнулись четыре большегруза и микроавтобус

Авария произошла в Горшеченском районе
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
МАЗ остановился на обочинеМАЗ остановился на обочинеФото: УМВД России по Курской области.
Изменить размер текста:

14 марта примерно в 12:50 на 149 километре автотрассы КурскВоронежБорисоглебск в Горшеченском районе произошло крупное ДТП с пятью автомобилями. По предварительным данным, водитель автомобиля МАЗ, следовавший в сторону Воронежа, остановился на обочине.

После удара КамАЗ перевернулся Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

После удара КамАЗ перевернулсяФото: ГУ МЧС России по Курской области.

Его начал объезжать КамАЗ, навстречу которому двигался автомобиль «Рено». Машины не смогли разъехаться и столкнулись. После удара КамАЗ перевернулся, в него влетела фура «ДАФ», после чего в большегруз врезался микроавтобус.

Машины не смогли разъехаться Фото: УМВД России по Курской области.

Машины не смогли разъехатьсяФото: УМВД России по Курской области.

Всего в ДТП попали пять автомобилей, включая припаркованный МАЗ. К счастью, никто в аварии не пострадал. Движение на трассе организовано по левой полосе в сторону Воронежа, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Курянин прыгал на упавшем приятеле, пока тот не умер
Курянка била ребенка и заставляла стоять на крупе
В Курске вор вынес из квартиры 30 тысяч долларов и золота на миллион
Сбербанк принял первый дом, строительство которого осуществлялось с использованием счетов эскроу
В Курске на стоянке областной больницы сбили женщину
За сутки куряне почти пять тысяч раз нарушили ПДД
Под Курском водитель ВАЗа съехал в кювет и врезался в дерево
Лже-банкиры списали с карт курян 107 тысяч рублей
В Курске отключат свет
Курские школьники могут выиграть поездку в детский центр "Океан"
Курянин до смерти забил случайного прохожего
В Курске будут судить мужчин, которые ограбили подростка
В Курской области в память о воинах построят часовню
15 марта в Курске пройдет санитарная пятница
Двое жителей Курска отняли у подростка мобильник
Курская фехтовальщица выиграла бронзу Кубка России
В Курске пройдет фестиваль камерной музыки
Против курского участкового завели дело за служебный подлог
Пьяный курянин до смерти избил незнакомца
В Курской области воровали чернозем
До минус 13 градусов ожидается в Курской области
Курская компания задолжала работникам полмиллиона
Налоговые инспекции приглашают курян на Дни открытых дверей
Курян приглашают принять участие в фестивале имени Андрея Хмелевского
Жительница Курска обворовывала детей