В центре Курска из-за торжеств по поводу присоединения Крыма образовалась пробка

Как уже сообщала "КП", 18 марта с четырех часов дня до шести вечера на Театральной площади Курска проходила акция «Мы вместе – Крым и Россия!». Двухчасовое мероприятие было посвящено пятой годовщине вхождения Республики Крым и Севастополя в состав России.

К месту праздника пропускали через металлоискательФото: Светлана ВОЛКОВА

Гостей праздника ждали выставка произведений детского творчества, а также презентация туристических и оздоровительных возможностей Крыма. А в пять часов вечера начался праздничный концерт. Он проходил в рамках фестиваля «Крымская весна».

Администрация города Курска пригласила всех курян принять участие в патриотической акции. На Театральной площади собрались в основном студенты, представители политических партий и чиновники.

Транспортный коллапс на улице ЛенинаФото: Светлана ВОЛКОВА

А поскольку двухчасовая акция проходила в "час пик", когда куряне спешат добраться с работы из центра города домой на маршрутках и личных авто, на улице Ленина образовалась огромная транспортная пробка. Десятки маршрутных ПАЗиков и "Газелей", набитые пассажирами, выстроились на главной улице города. Транспорт практически не двигался от площади Перекальского до Театральной площади, от "Пушкинского" движение шло чуть быстрее. Чтобы преодолеть на маршрутке в час пик улицу Ленина обычно уходит от 20 минут до получаса, в связи с проходившим мероприятием, транспорт и вовсе стал. Многие пассажиры покидали маршрутки, чтобы пройти главную улицу пешком.

Движение на главной улице Курска стало в "час пик"Фото: Светлана ВОЛКОВА

Между тем на Театральной площади звучали патриотические песни, в концерте приняли участие даже победительницы детского Евровидения сестры Толмачевы. Праздник продолжался вплоть до шести часов вечера. Движение на главной улице города в нормальном режиме возобновилось лишь ближе к семи часам вечера.