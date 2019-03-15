В Курске пройдет концерт в честь вхождения Крыма в состав России

СЕГОДНЯ 16:06 2019-03-15T16:06:12+03:00

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18 марта с 16.00 до 18.00 на Театральной площади Курска пройдет акция «Мы вместе – Крым и Россия!», посвященная пятой годовщине вхождения Республики Крым и Севастополя в состав России.

Гостей праздника ждут выставка произведений детского творчества, а также презентация туристических и оздоровительных возможностей Крыма. В 17.00 начнется праздничный концерт в рамках фестиваля «Крымская весна».

Администрация города Курска приглашает всех принять участие в акции в знак солидарности с жителями Крыма.

ИСТОЧНИК KP.RU