В Курске заработала «горячая линия» по защите животных

18 марта заработала федеральная горячая линия по защите животных. Пилотный формат линии протестируют на Курске, где за последнее время произошло несколько десятков нападений на животных, включая случаи применения огнестрельного оружия.

Так, «КП» подробно писала о зверском случае, когда пенсионер-велосипедист зарезал ножом собаку на глазах у людей.

В другом случае мужчина из незарегистрированного оружия убил собаку соседей за то, что она его облаяла.

Тогда семья, потерявшая домашнего питомца, обратилась в полицию. Недавно хозяевам собаки отказали в возбуждении уголовного дела не только по статьям 245 УК РФ («Жесткое обращение с животными») и 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества»), но и по 222 статье УК РФ («Незаконное хранение оружия»). Принимая это решение, следователь опирался на показания нападавшего мужчины. Между тем другая сторона предоставила видео, содержание которого противоречит показаниям.

Вопросы, связанные с жестоким обращением с животными, как и многие другие из этой сферы, такие как отлов, стерилизация, вакцинация, правила выгула и содержания, вызывают все больше и больше вопросов у жителей города, особенно в свете принятия в конце года Федерального Закона «Об ответственном обращении с животными».

Поэтому в Курске 18 марта открылась «горячая линия» по защите животных. По задумке организаторов в перспективе она станет федеральной.

Звонок на нее бесплатный. «Горячая линия» должна стать универсальным ресурсом, где можно будет получить всю информацию, касающуюся животных, как домашних, так и бездомных.

Вопросы будут перенаправляться в администрацию Курска и подрядчику заявки на отлов. Также здесь будут контролировать их исполнение, реагировать на случаи жестокого обращения с животными, разъяснять положения «Правил выгула и содержания домашних животных на территории города Курска», разработанные в рамках комитета Курского городского собрания по социальной политике и консультировать по новому Федеральному Закону.

Также операторы «горячей линии» подскажут, где можно осуществить стерилизацию и вакцинировать животное, в отдельных случаях эти процедуры будут бесплатными, благодаря сотрудничеству с частной ветеринарной клиникой. Помимо перечисленного организаторы обещают помогать людям, столкнувшимся с насилием в отношении своих питомцев, а именно оказывать им безвозмездную юридическую и психологическую поддержку. Проект будет реализован в тесном взаимодействии с КРОЗО «Право жить».

Телефон "горячей линии" 8(800)600 70 82. Звонить можно ежедневно с 8.00 до 20.00. Звонок бесплатный.