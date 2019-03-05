В курской поликлинике делали рентген у тела покойной бабушки

В популярном курском паблике «Курский Бомондъ» появилась информация о чудовищном случае, произошедшем в курской поликлинике № 5. Пожелавший остаться неизвестным курянин сообщил, что его бабушка скончалась прямо на приеме у врача в рентген-кабинете.

— Мы с мамой отвезли бабушку в пятую поликлинику к травматологу, он направил бабушку в рентген-кабинет. В кабинете бабушке стало плохо.

По словам молодого человека, в поликлинике не смогли оказать помощь и вызвали скорую. Но в неотложке не оказалось нужной аппаратуры, в итоге бабушка умерла.

Дальше история выглядит еще более странной. Мертвая бабушка пролежала в кабинете 4,5 часа, до самого вечера. При этом в рентген-кабинете продолжали принимать пациентов.

— С двух часов бабушка лежала мертвая в рентген-кабинете, и люди приходили, делали снимки и все видели мертвое накрытое тело.

Родственники не смогли дождаться городской труповозки, в итоге вызвали платную.

— К чему пишу, как может быть такое, что в поликлинике не смогли оказать нужную помощь? И как в скорой помощи не оказалось нужного аппарата. И как они еще делали людям рентген при наличии в кабинете покойника? - задается вопросами автор поста.

Сообщение вызвало бурное обсуждение в соцсети. Большая часть пользователей обвиняет врачей во всех смертных грехах. Есть и те, кто заступается за курских медиков.

— Непонятно, к кому автор конкретно претензии имеет. К скорой или к поликлинике? В поликлиниках нет реаниматологов, ни соответствующего оборудования. То, что рентген делали? Что делать людям со сломанными ногами и руками? Ехать в другую поликлинику? Или они этим чем-то оскорбили скоропостижно усопшую?

Пока ждем официальной информации от медиков, напоминаем о казусной ситуации, произошедшей недавно в Глушковской районной больнице. Там перепутали тела 39-летней и 61-летней женщин. Родственники, и без того пребывающие в шоке от горя, понесли серьезные моральные и материальные потери.