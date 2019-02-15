2019-02-15T16:41:24+03:00
Общество

В одной из курских больниц перепутали трупы

Родственникам выдали чужие тела
Яна ШЕЛЕСТ
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Медики перепутали тела 39-летней и 61-летней женщинМедики перепутали тела 39-летней и 61-летней женщинФото: Из архива "КП"
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Казусная ситуация произошла в Глушковской центральной районной больнице. Ее работники перепутали тела 39-летней и 61-летней женщин.

39-летняя жительница поселка села Коровяковка скончалась в Глушковской центральной районной больнице 10 февраля. Тело отправили в рыльский морг. На опознание приехал супруг покойной, который подтвердил, что тело принадлежит его жене.

Через некоторое время за телом женщины из далекой Тюменской области приехали родственники. Каково же было их удивление, когда санитары морга им выдали труп какой-то пожилой курянки. Заподозрив неладное, родня тут же приступила к поискам своей своей усопшей родственницы.

61-летняя жительница поселка Краснооктябрьский 11 февраля скончалась в той же ЦРБ от сердечного приступа. Забирать тело в больницу приехала дочь из Курска. Когда и без того убитой горем курянке выдали труп, она упала в обморок. Тело принадлежало чужому человеку.

Сотрудница больницы поинтересовалась у еле стоявшей на ногах женщины, давно ли она видела свою мать. После чего резюмировала, что женщина за два месяца могла и измениться.

Курянка, находясь в стрессовой ситуации, забрала «маму» в областной центр. Здесь сделали вскрытие, тело забальзамировали и загримировали. Дочь привезла в морг одежду для усопшей. Но, увидев труп во второй раз, закричала.

Через некоторое время во всем разобрались. Морально и физически вымотанные родственники забрали «свои» тела. Они также понесли серьезные материальные потери. Жителям Тюменской области пришлось заплатить за простой машины, которую они заказали для перевозки тела, и за повторное бальзамирование.

Председатель регионального комитета здравоохранения Владимир Анцупов прокомментировал инцидент, произошедший в Глушковской больнице,

— Женщины страдали схожими заболеваниями и при отправке на патологоанатомическое вскрытие по вине медицинского персонала были перепутаны сопроводительные документы. Родственникам умерших принесены извинения. В районной больнице будет проведено служебное расследование, по итогам которого будет принято решение о дисциплинарном взыскании. Как минимум, медикам грозит выговор с последующим снижением стимулирующих выплат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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