На ремонт памятника Ленину в Курске потратят меньше миллиона

«КП» сообщала ранее, что на январском совместном заседании депутатов – членов постоянных комитетов Курского городского Собрания был рассмотрен вопрос о выделении из бюджета города около 10 миллионов рублей на ремонт памятника Владимиру Ленину.

Вождь, установленный на Красной площади Курска более 60 лет назад и указывающий курянам дорогу в светлое будущее, для своих лет сохранился неплохо. Но гранитный постамент, на котором стоит скульптура, а также прилегающая к нему площадка заметно обветшали.

Куряне, возмущенные стоимостью реконструкции памятнику вождю, опубликовали петицию с просьбой адекватно оценить стоимость ремонта:

«Эта цена явно завышена и необходимо провести гласную и профессиональную оценку действительной стоимости реставрации памятника! Помогите сохранить Курский бюджет и деньги налогоплательщиков на более важные вещи для города!», - говорится в петиции.

На заседании городского собрания Николай Овчаров предложил меньше заглядывать в соцсети, где куряне критикуют стоимость ремонта памятника. Мэр пояснил, что вождь в реконструкции нуждается давно.

Однако Роман Старовойт, все больше прислушивающийся к мнению курян, не прошел мимо.

«Последнее время активно муссируется в СМИ тема с ремонтом памятника Ленину на Красной площади Курска. Повторюсь, что любые расходы должны быть обоснованы. Поэтому я отдал распоряжение провести дополнительную проверку: оправдан ли такой объем средств, чем мотивирована смета расходов и с чего вдруг такая срочность. Результаты и выводы будут преданы широкой огласке», - написал врио губернатора на своей страничке во «Вконтакте».

И вот 7 февраля Роман Старовойт поделился, что сумму на ремонт памятника Ленину удалось сократить в десять раз.

«По моему поручению специалисты изучили вопрос реконструкции памятника Ленину у Дома Советов, - сообщил врио, стоя на Красной площади. - Выяснилось, что постамент действительно требует капитального ремонта. Однако, материал, из которого он изготовлен, сейчас можно найти лишь за границей. В связи с санкциями он не может быть доставлен на территорию Курской области. Поэтому принято согласованное решение сделать ремонт с помощью специальной мастики, которая не даст влаге поступать в фундамент памятника. Таким образом памятник сохранится, а средства, предусмотренные на его реконструкцию, можно будет направить на другие объекты», - сообщил врио.

Таким образом, ремонт памятника Ленину обойдется бюджету меньше миллиона.

Справка «КП»

Объект культурного наследия регионального значения «Памятник В.И. Ленину» открыли 1 сентября 1933 года на средства курян. Во время фашистской оккупации памятник был разрушен. Торжественное открытие обновленной скульптуры, которую отлили на ленинградском заводе «Монументскульптура», состоялось 5 ноября 1956 года.

Памятник Ленину в Курске — одна из лучших скульптур вождя в «Лениниане» М.Г. Манизера, и один из самых лучших среди всех памятников основателю Советского государства.