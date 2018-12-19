Банк «Открытие» поддержит значимые проекты области

Подписи под документом поставили врио губернатора Курской области Роман Старовойт и президент-председатель правления ПАО Банк «ФК Открытие» Михаил Задорнов.

Одним из приоритетных проектов сотрудничества является финансирование строительства объектов социальной сферы: центров профессионального среднего образования, школ, детских садов. В 2019 году в рамках государственно-частного партнерства начнется строительство двух общеобразовательные школы на 1500 мест. Всего до конца 2025 года в регионе появится 22 новые школы.

«Дорожная карта» предусматривает кредитование субъектов предпринимательства с использованием механизмов господдержки и участие банка в программе стимулирования кредитования предпринимателей региона. Банк намерен оказывать финансовую поддержку региональному бюджету - уже в нынешнем году банк открыл кредитную линию для Курской области на 1 миллиард рублей.

Объединенная сеть банковской группы в Курской области, которая в 2019 году станет работать под единым брендом «Открытие», занимает 5 место по количеству отделений. Банк представлен в трех городах: в Курске, Курчатове и Железногорске.

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