2018-12-19T11:52:20+03:00
Общество

Банк «Открытие» поддержит значимые проекты области

Накануне подписана «дорожная карта» о долгосрочном сотрудничестве в реализации стратегических планов социально-экономического развития и решении общественно значимых задач
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Подписи под документом поставили врио губернатора Курской области Роман Старовойт и президент-председатель правления ПАО Банк «ФК Открытие» Михаил Задорнов.

Одним из приоритетных проектов сотрудничества является финансирование строительства объектов социальной сферы: центров профессионального среднего образования, школ, детских садов. В 2019 году в рамках государственно-частного партнерства начнется строительство двух общеобразовательные школы на 1500 мест. Всего до конца 2025 года в регионе появится 22 новые школы.

«Дорожная карта» предусматривает кредитование субъектов предпринимательства с использованием механизмов господдержки и участие банка в программе стимулирования кредитования предпринимателей региона. Банк намерен оказывать финансовую поддержку региональному бюджету - уже в нынешнем году банк открыл кредитную линию для Курской области на 1 миллиард рублей.

Объединенная сеть банковской группы в Курской области, которая в 2019 году станет работать под единым брендом «Открытие», занимает 5 место по количеству отделений. Банк представлен в трех городах: в Курске, Курчатове и Железногорске.

Реклама

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Актуальный репортаж: перестройка экономики Донбасса
Более полутора лет прошло с того момента, как донбасские предприятия, принадлежавшие киевским олигархам, сменили собственника. Что изменилось с тех пор, стали ли жить лучше граждане этих двух республик? Об этом - в материале нашего собкорра в ДНР
Новости 24
На "Курской аномалии" выступят команды из России, ДНР и Белоруссии
В Курске пройдет конкурс пианистов
Елочные базары в Курске откроются 20 декабря
В Курске пустят еще несколько льготных автобусов
В Курске на Народной нашли труп
В Курске наградили победителей конкурса «Щит и лира»
В Курской области завершается осенний призыв
Что подарить родителям на Новый год в Курске?
Под Курском сгорел дом
В Курске откроется выставка «Зимнее настроение»
Куряне похищали товары с полок магазина, в котором работали
В Курской области раскрыли кражу более 100 тысяч рублей с карты
Мошенники списали с карты курянки 15 тысяч рублей
Курян предупреждают о гололеде
В Воронеже проект «Сила команды» Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк стал победителем Премии RuPoR
Приоритеты в работе законодательной власти
Под Курском ВАЗ врезался в столб
Под Курском иномарка перевернулась в кювет