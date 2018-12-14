Жители Курска помогут изменить облик города

На днях врио губернатора Курской области Роман Старовойт подписал распоряжение о создании группы по восстановлению историко-культурного облика центра Курска. В региональной администрации сообщили, что реконструкция затронет не только территорию электроаппаратного завода и прилегающий квартал с непроходимыми зарослями по улице Сонина. Проект будет масштабным.

По мнению главы региона, в него должны войти и спуск от здания бывшего Дома офицеров к реке Тускарь, где сегодня идет восстановление колодца Преподобного Феодосия Печерского, и берега реки от улицы Малых до Кировского моста, а также Первомайский парк и Боева дача.

По сообщению начальника управления культурного наследия Елены Скомороховой, не все объекты представляют историческую ценность, есть те, которые подлежат сносу, остальные приведут в порядок.

В изменении облика Курска примут непосредственное участие жители города. В ближайшее время будет проведен конкурс. Предварительные проекты представят для обсуждения курянам. Одобренные жителями - примут участие во втором этапе конкурса, который начнется в апреле. Окончательные результаты будут объявлены в августе 2019 года.