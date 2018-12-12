2018-12-12T10:07:55+03:00
Общество

Центр Курска приобретет единый архитектурный облик

Создана рабочая группа по восстановлению историко-культурного облика города
Яна ШЕЛЕСТ
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До 25 декабря рабочая группа должна разработать план по восстановлениюДо 25 декабря рабочая группа должна разработать план по восстановлениюФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Распоряжение о создании рабочей группы по восстановлению историко-культурного облика центра Курска подписал врио губернатора региона Роман Старовойт. Речь идет о части областного центра, ограниченной улицами Дзержинского, Сонина, Ендовищенской. В этой зоне будет сформирован единый архитектурный облик.

Рабочую группу возглавил руководитель заместителя губернатора Курской области Алексей Смирнов. В нее вошли несколько руководителей областной администрации, а также Петр Агибалов – директор по управлению активами АО «Курский электроаппаратный завод», Владимир Горбылев – Курская епархия Русской православной церкви, Ирина Лоташова – директор Курского областного краеведческого музея, Игорь Припачкин – директор Курской государственной картинной галереи имени А.А. Дейнеки, Наталья Шульга – директор Курского государственного цирка.

До 25 декабря рабочая группа должна разработать план мероприятий по восстановлению историко-культурного облика центральной части города Курска.

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