Новый год 2018-2019 в Курске: программа мероприятий, где встретить и куда сходить

До Нового года осталось три недели. Праздничное настроение присутствует у многих курян. Шопинг-центры сияют яркими красками, погружая жителей в новогоднюю атмосферу. Разноцветными огнями заигрывает город, приготовивший для своих жителей немало новогодних сюрпризов.

26 декабря в 19.00 курская филармония приглашает в концертный зал «Свиридовский». Здесь состоится праздничный концерт с участием солистов и творческих коллективов филармонии «Новогодний фейерверк».

Адрес: город Курск, улица Сонина, 4.

Цена билета: 100-250 рублей. Приобрести их можно в кассе или на сайте kogf.ru.

Телефон: 58-81-14.

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С 23 декабря по 8 января в Курской областной государственной филармонии будет проходить новогоднее музыкально-театрализованное представление для детей «Как Бабка Ёжка Снегурочку спасла».

Начало представлений:

• с 23 декабря по 30 декабря в 11:00, 14:00, 16:30;

• со 2 января по 8 января в 11:00, 14:00, 16:30.

Цена билета: 100-150 рублей.

Купить их можно в кассах филармонии (ул.Перекальского, 1 и ул.Сонина, 4). Кассы работают с 10:00-до 19:00, перерыв 14:00-15:00. Так же вы можете приобрести билеты на сайте kogf.ru.

Телефон: 58-81-14.

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28 декабря в 12.00 и 15.00 в ТРЦ «МегаГРИНН» на улице Карла Маркса, 58 состоится Новогоднее семейное шоу «Книга чудес». Зрителям обещают потрясающие спецэффекты.

Цена билета: 500-1300 рублей. Дети до трех лет – бесплатно.

Телефон: 31-01-89.

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С 15 декабря по 13 января в Курском государственном цирке будет проходить новогоднее представление «Добрая зимняя сказка». Новогодняя елка в цирке интересна и для малышей, и для взрослых.

Цены билета: 500-1500 рублей. Дети до четырех лет – бесплатно. Билеты можно приобрести в кассе цирка или на сайте: https://www.circus-kursk.ru/

Цирк расположен по адресу: город Курск, ул. А.Невского, д.4.

Телефон: 8(4712) 22-21-01.

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С 17 по 28 декабря в Курском государственном музее археологии состоятся театрализованные костюмированные представления для детей начальных классов «Приключения в новогоднем лесу».

Вас ждут веселые конкурсы, задания и, конечно, хорошее настроение. Мероприятия проводятся для организованных групп по предварительным заявкам.

Адрес музея: город Курск, улица Пионеров, 6.

Телефон: 8(4712) 54-91-95.

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С 23 декабря по 8 января Курский государственный драматический театр имени А.С. Пушкина приглашает детей и взрослых на театрализованное представление «Карлик Нос» по мотивам сказки В. Гауфа.

Цена билета: 80-130 рублей.

Театр находится по адресу: улица Ленина, 26.

Телефон: 8(4712) 70-30-79.

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23 декабря в 18.00 в кинотеатре «Синема 5» в Central Park можно будет посмотреть экранизированный балет «Щелкунчик» - самую новогоднюю из всех сказок.

Цена билета: 470 рублей.

Адрес: улица Карла Маркса, 6.

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29 декабря Курский краеведческий музей приглашает на новогоднюю экскурсию в музей «Усадьба А.А. Фета». Здесь в атмосфере старинной усадьбы можно погрузиться в настоящую новогоднюю сказку. Юные посетители примут активное участие в играх, конкурсах и викторинах.

Предварительная запись по телефону: 8-908-126-67-15.

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Музей курской певицы Н.В. Плевицкой предлагает новогоднюю программу «Скоро, скоро Новый год».

Предварительная запись по телефону: +7 (4712) 59-40-43.

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Также во время новогодних праздников в Курске будут работать порядка десяти открытых и крытых ледовых катков, где можно весело и с пользой для здоровья провести время.