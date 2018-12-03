Ледовые катки 2018-2019 в Курске: дата открытия, расписание, цены на билеты

В Курске открылись ледовые катки - публикуем их расписание и цены на билеты.

В Курск пришла настоящая зима, а вместе с ней и традиционные зимние забавы. Открылись ледовые катки, у курян появилась возможность весело и с пользой для здоровья провести время. Катание на коньках под зажигательную музыку подарит массу положительных эмоций.

«КП» составила обзор ледовых катков в Курске. Выбирайте куда вам удобнее пойти и штурмуйте лед!

Крытый Каток «МегаЛЕД», «МегаГРИНН» 4 этаж, улица Карла Маркса, 68.

Телефон: +7 (4712) 733-532, +7 (920) 219-77-77.

Время работы:

пн, вт, ср, чт, вс: 10:00-21:30

пт, сб и праздники: 10:00-23:30.

Цены на билеты:

Вход взрослым (14+) – 150 рублей

Вход детям от 3 до 14 лет - 100 рублей

Вход детям до 3 лет – воспрещен

Прокат коньков – 100 рублей

Прокат помощника фигуриста – 100 рублей

Заточка коньков – 100 рублей.

На катке «МегаЛЕД» в прокат можно взять два вида помощников:

• фигуру дельфина, за которую можно держаться сзади, а спереди может сидеть взрослый или ребёнок;

• фигуру пингвина/медвежонка, за которую можно просто держаться, чтобы не упасть.

Каток на крыше в Central Park, улица Карла Маркса, 6, 7 этаж. Вход на каток из боковых лифтов -1, 1 и 4 этажей.

Время работы:

Ежедневно с 10.00 до 22.00

Цены на билеты:

Для детей – 80 рублей

Для взрослых – 130 рублей

Прокат коньков – 100 рублей.

При предъявлении студенческого билета действует акция:

90 рублей – на любой сеанс со своими коньками

190 рублей - аренда коньков плюс сеанс катания.

Акция действует с понедельника по пятницу.

Открытый каток на улице Союзной в Железнодорожном округе, улица Союзная, 26.

Время работы:

Будни: 14.00-21.00

Выходные: 12.00-16.00, 18.00-21.00.

Цены на билеты:

Для детей – 50 рублей

Для взрослых – 100 рублей

Прокат коньков – 100 рублей

Заточка коньков – 100 рублей.

Открытый каток «Гранд» в Детском парке на улице Перкальского, за филармонией. Центральный городской каток. Открытие планируется 8-9 декабря.

Время работы:

Будни: 15.00 – 23.00;

Выходные и праздники: 11.00 - 23.00.

Цены на билеты:

Для детей (до 14 лет) - 100 рублей на целый день

Для взрослых - 150 рублей на целый день

Прокат коньков - 100 рублей два часа

Заточка коньков - 250 рублей пара.

Открытый «Гранд-каток» на Клыкова, проспект Вячеслава Клыкова, за домом № 92,остановка «Монолит». Самый большой каток Курска. Есть отдельная площадка для хоккеистов и каток для малышей. Скоро открытие.

Время работы:

Будни: 15.00 – 23.00

Выходные и праздники: 11.00 - 23.00.

Цены на билеты:

Для детей (до 14 лет) – 100 рублей на целый день

Для взрослых - 150 рублей на целый день

Прокат коньков - 100 рублей - на два часа

Заточка коньков - 250 рублей пара.

Открытый каток «ТАЛНАХ», проспект Дружбы, 14, на стадионе школы № 52.

Время работы:

Будни: 15.00 - 23.00

Выходные и праздники с 11.00 - 23.00.

Цены на билеты:

Для детей до 14 лет - 80 рублей на целый день

Для взрослых – 120 рублей на целый день.

Прокат коньков - 90 рублей на два часа.

Открытый каток «Айс» на улице Веспремской.

Время работы:

Будни: 14.00-21.00

Выходные: 12.00-22.00

Технический перерыв с 17.00 до 18.00.

Цены на билеты:

Для детей - 80 рублей

Для взрослых – 130 рублей

Прокат коньков - 80 рублей в час

Заточка коньков – 150 рублей.

Открытый каток «Айс» на улице Крюкова

Время работы:

Будни: 14.00-21.00

Выходные: 12.00-22.00

Технический перерыв с 17.00 до 18.00.

Цены на билеты:

Для детей - 80 рублей

Для взрослых – 130 рублей

Прокат коньков - 80 рублей в час

Заточка коньков – 150 рублей.