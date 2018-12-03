Ледовые катки 2018-2019 в Курске: дата открытия, расписание, цены на билеты
В Курске открылись ледовые катки - публикуем их расписание и цены на билеты.
В Курск пришла настоящая зима, а вместе с ней и традиционные зимние забавы. Открылись ледовые катки, у курян появилась возможность весело и с пользой для здоровья провести время. Катание на коньках под зажигательную музыку подарит массу положительных эмоций.
«КП» составила обзор ледовых катков в Курске. Выбирайте куда вам удобнее пойти и штурмуйте лед!
Крытый Каток «МегаЛЕД», «МегаГРИНН» 4 этаж, улица Карла Маркса, 68.
Телефон: +7 (4712) 733-532, +7 (920) 219-77-77.
Время работы:
пн, вт, ср, чт, вс: 10:00-21:30
пт, сб и праздники: 10:00-23:30.
Цены на билеты:
Вход взрослым (14+) – 150 рублей
Вход детям от 3 до 14 лет - 100 рублей
Вход детям до 3 лет – воспрещен
Прокат коньков – 100 рублей
Прокат помощника фигуриста – 100 рублей
Заточка коньков – 100 рублей.
На катке «МегаЛЕД» в прокат можно взять два вида помощников:
• фигуру дельфина, за которую можно держаться сзади, а спереди может сидеть взрослый или ребёнок;
• фигуру пингвина/медвежонка, за которую можно просто держаться, чтобы не упасть.
Каток на крыше в Central Park, улица Карла Маркса, 6, 7 этаж. Вход на каток из боковых лифтов -1, 1 и 4 этажей.
Время работы:
Ежедневно с 10.00 до 22.00
Цены на билеты:
Для детей – 80 рублей
Для взрослых – 130 рублей
Прокат коньков – 100 рублей.
При предъявлении студенческого билета действует акция:
90 рублей – на любой сеанс со своими коньками
190 рублей - аренда коньков плюс сеанс катания.
Акция действует с понедельника по пятницу.
Открытый каток на улице Союзной в Железнодорожном округе, улица Союзная, 26.
Время работы:
Будни: 14.00-21.00
Выходные: 12.00-16.00, 18.00-21.00.
Цены на билеты:
Для детей – 50 рублей
Для взрослых – 100 рублей
Прокат коньков – 100 рублей
Заточка коньков – 100 рублей.
Открытый каток «Гранд» в Детском парке на улице Перкальского, за филармонией. Центральный городской каток. Открытие планируется 8-9 декабря.
Время работы:
Будни: 15.00 – 23.00;
Выходные и праздники: 11.00 - 23.00.
Цены на билеты:
Для детей (до 14 лет) - 100 рублей на целый день
Для взрослых - 150 рублей на целый день
Прокат коньков - 100 рублей два часа
Заточка коньков - 250 рублей пара.
Открытый «Гранд-каток» на Клыкова, проспект Вячеслава Клыкова, за домом № 92,остановка «Монолит». Самый большой каток Курска. Есть отдельная площадка для хоккеистов и каток для малышей. Скоро открытие.
Время работы:
Будни: 15.00 – 23.00
Выходные и праздники: 11.00 - 23.00.
Цены на билеты:
Для детей (до 14 лет) – 100 рублей на целый день
Для взрослых - 150 рублей на целый день
Прокат коньков - 100 рублей - на два часа
Заточка коньков - 250 рублей пара.
Открытый каток «ТАЛНАХ», проспект Дружбы, 14, на стадионе школы № 52.
Время работы:
Будни: 15.00 - 23.00
Выходные и праздники с 11.00 - 23.00.
Цены на билеты:
Для детей до 14 лет - 80 рублей на целый день
Для взрослых – 120 рублей на целый день.
Прокат коньков - 90 рублей на два часа.
Открытый каток «Айс» на улице Веспремской.
Время работы:
Будни: 14.00-21.00
Выходные: 12.00-22.00
Технический перерыв с 17.00 до 18.00.
Цены на билеты:
Для детей - 80 рублей
Для взрослых – 130 рублей
Прокат коньков - 80 рублей в час
Заточка коньков – 150 рублей.
Открытый каток «Айс» на улице Крюкова
Время работы:
Будни: 14.00-21.00
Выходные: 12.00-22.00
Технический перерыв с 17.00 до 18.00.
Цены на билеты:
Для детей - 80 рублей
Для взрослых – 130 рублей
Прокат коньков - 80 рублей в час
Заточка коньков – 150 рублей.