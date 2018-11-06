Онлайн-конкурсы Курской АЭС – актуально, информативно, интересно!

СЕГОДНЯ 09:25 2018-11-06T09:28:38+03:00

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При фразе «мирный атом» непроизвольно возникает ряд вопросов: «как же устроена атомная станция и ее реактор?», «что такое ядерное топливо?», «как обеспечивается безопасность на АЭС?» Учитывая это, сотрудники Курской АЭС – крупнейшего в Среднерусском Черноземье генерирующего источника электроэнергии – организуют различные мероприятия, рассказывая общественности о работе атомного гиганта и культуре безопасности – основном принципе работе АЭС.

«Убедиться воочию в безопасности и надежности производства атомной электроэнергии»

– Сотрудники Курской АЭС традиционно проводят презентации, чтобы рассказать курянам о работе станции, а также принимают делегации непосредственно на АЭС. К нам приезжают общественные организации, представители учебных учреждений, для которых проводят экскурсии в подразделения предприятия, в том числе и на действующие блоки АЭС. Желающие могут воочию убедиться в безопасности и надежности производства атомной электроэнергии. Чтобы расширить географию информирования в Управлении информации и общественных связей (УИОС) Курской АЭС возникла идея онлайн-конкурса среди пользователей социальных сетей, интересующихся процессом производства электроэнергии и желающих своими глазами увидеть работу атомной станции. Принять участие в нем мог любой пользователь сети «Вконтакте». Мы увидели активный интерес и отклик жителей региона, – рассказал заместитель начальника УИОС КуАЭС Александр Прытков.

В век социальных сетей, многие, и прежде всего молодежь, черпают информацию через соцмедиа. Онлайн-конкурс, запущенный Курской АЭС в честь Дня работника атомной промышленности, заинтересовал немало пользователей – около 400 человек. В результате случайной выборки автоматического генератора из их числа определись 10 победителей – ими стали жители Курской области самых разных возрастов и профессий. Специально для них специалисты атомной станции провели экскурсию на действующий блок РБМК и ответили на все интересующие вопросы.

Программа экскурсии включала посещение машинного зала, где находится турбина и турбонегераторы, вырабатывающие электроэнергию, а также блочного щита управления (БЩУ), откуда идет управление всеми процессами атомной станции. Посетители побывали и в центральном зале энергоблока №1, где находится «сердце» атомной станции – реакторная установка, увидели «пятак реактора» и разгрузочно-загрузочную машину (РЗМ) – с ее помощью происходит загрузка топливных сборок в реактор.

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Сила соцсетей

Впечатления одного из счастливчиков – фотографа из Курска Антона Богданова: «Побывать на АЭС было моей мечтой! Поскольку я интересуюсь атомной энергетикой, то в теории имел достаточно ясное представление о работе атомной станции, но впечатление изнутри превзошли все мои ожидания. Мы даже не предполагали, что экскурсию для нашей сборной группы проведет заместитель главного инженера по радиационной защите! Он подробно рассказал нам о процессах и ответил на вопросы. Я никогда не боялся стереотипов об атомной энергетике, и, побывав на действующем блоке АЭС дополнительно убедился, что здесь работает четко отлаженная система, все процессы происходят под строжайшем контролем и безоговорочным соблюдением правил безопасности, а сотрудники - профессионалы».

После экскурсии победители конкурса самых разных возрастов с улыбкой говорили о «силе соцсетей», благодаря которой им удалось побывать на АЭС.

Уже несколько лет Курская АЭС активно развивает свои официальные страницы в соцсетях.

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Розыгрыши, конкурсы, викторины – присоединяйтесь!

По словам инженера УИОС Дениса Крюкова, число подписчиков официальных страниц Курской АЭС в соцсетях постоянно растет. И это не удивительно: здесь оперативно публикуется информация о новостях и событиях, связанных с крупнейшим энергетическим предприятием региона, его социальной и природоохранной деятельностью, строительством станции замещения КуАЭС-2, истории о людях, которыми гордится и атомная станция и весь регион. Вся информация подается в интересной и доступной форме и рассчитана на широкий круг подписчиков.

– Многие ключевые события, происходящие на Курской АЭС, наши подписчики могут увидеть в режиме реального времени, просматривая он-лайн трансляции. Как показывает статистика, повышенный интерес у самой широкой аудитории вызывает строительство станции замещения Курской АЭС-2. На стройплощадку века в Курской области может попасть не каждый, поэтому наши прямые эфиры в сети «ВКонтакте» вызвали небывалый интерес. Это говорит о том, что люди следят за ходом и темпами строительства, а доступный способ получения информации через соцсети соответствует веянию времени, – рассказал инженер станции Денис Крюков.

Важен и контакт с аудиторией. Для этого проводятся тематические конкурсы и опросы, в результате получается живая обратная связь с подписчиками. Один из ярких примеров этого года – интернет-конкурс КуАЭС «Самая лучшая мама», приуроченный к празднованию 50-летия Курчатова – города-спутника Курской АЭС.

Конкурс проводился в нескольких номинациях и привлек школьников и их родителей, проживающих не только в Курской области. Люди самых разных возрастов и профессий делились трогательными семейными фотопортретами, присылали сочинения и стихи, пронизанные теплом любовью к своим матерям. Проявив журналистский талант, юные писатели даже пробовали себя в жанре интервью, составляя интереснейшие «беседы с мамой». Как отметили члены конкурсного жюри, каждая из присланных работ уникальна, за каждой из них стоит свой неповторимый рассказ, порой длинною в жизнь. Получить такой отклик было невероятно приятно. В награду победители и многие участники конкурса получили памятные дипломы и призы от Курской АЭС.

Впереди еще множество розыгрышей, конкурсов, викторин и полезной информации. Присоединяйтесь!

Официальные группы Курской АЭС в социальных сетях:

«Вконтакте»: vk.com/kkunpp

«Ок»: ok.ru/kuaes

Instagram: kursk_nuclear_power_plant

Канал Курской АЭС на Youtube.

Подготовила Оксана Бородина