Народ требуют суда Линча над курским убийцей-педофилом

СЕГОДНЯ 12:00 2018-10-31T15:33:47+03:00

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"КП" подробно рассказывала об исчезновении 7-летнего Даниила Бирюкова в Железногорске Курской области. Начиная с 23 октября, когда мальчик не вернулся из школы домой, ребенка искали сотни силовиков и волонтеров, прочесывали леса и город, поиски велись даже в соседних регионах. В школе, где учился мальчик, был организован штаб волонтеров-поисковиков. Листовки о пропаже ребенка расклеены по всей области в соседних регионах.

Родители обратились в полицию с сообщением о пропаже ребенка вечером 23 октября, когда так и не дождались Даню из школы, которая совсем близко от многоэтажки, где живут Бирюковы. Следственный комитет Российской федерации по Курской области незамедлительно завел уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Выяснилось, что днем 23 октября после школы Даниил с товарищем зашли по пути в магазин, где их запечатлела камера видеонаблюдения. Дальше мальчики разошлись каждый в свою сторону. С этого момента о второкласснике никто ничего не слышал, следы ребенка обрывались. Хотя сложно было представить, что малыш мог бесследно пропасть в небольшом городе, где почти каждый друг друга знает.

В ходе поквартирного обхода подозрение пало на соседа, с виду положительного мужчину – на работе о нем отзывы хорошие, два высших образования – юрист и экономист… Даню он, конечно же, прекрасно знал с рождения.

Подозреваемый хорошо знал семью БирюковыхФото: СОЦСЕТИ

Странной кажется разве что его страница в соцсетях, которую тут же разыскали железногорцы – город маленький. Здесь масса садистских постов…

Как полагает следствие, второклассник из магазина сразу пошел домой... и встретил соседа-маньяка в лифте своего подъезда. Извращенец заманил ребенка домой, надругался над ним, убил, тело положил в спортивную сумку и вывез в в село Трояново, расположенное примерно в 20 километрах от Железногорска. Там он спрятал тело в лесопосадке за территорией своего дачного участка, закидав ветками, листьями и травой.

Тело мальчика нашли ночью 30 октября. Тут же, в старом доме, который использовался как дача, задержали и предполагаемого убийцу – 39-летнего одинокого соседа Бирюковых.

В первый же день поимки предполагаемого педофила сначала соцсети всколыхнул народный гнев – люди, не стесняясь выражений, требовали самой жестокой расправы над 39-летним соседом. Страница в соцсети самого подозреваемого пестрит угрозами. Люди возмущены до предела происшедшим. Такое впечатление, что народ готов линчевать извращенца.

Куряне прощаются с погибшим мальчикомФото: Яна ШЕЛЕСТ

А когда вечером 30 октября подозреваемого привезли на место преступления – к многоэтажке, где живет семья мальчика, здесь собралась толпа людей. К дому стеклись сотни жителей Железногорска - соседи, коллеги, родные, просто горожане, потрясенные этой историей.

Подозреваемого в наручниках и под охраной завели в подъезд. Толпа скандировала: «Убийца! Покажите его нам!» Мужчину повернули лицом к народу. Люди со всех сторон кричали: «Убийца! Тварь! Мразь!» Если бы не силовики, народ разорвал бы его на части.

ОМОНу пришлось оцепить многоэтажку. Особенно активных оттесняли вооруженные люди в форме. Люди стояли даже на карнизе подъезда, куда заводили подозреваемого. Народ был в гневе, со всех сторон слышалось: «Нашли кого охранять! Лучше бы детей так охраняли!» Из толпы слышались крики: "Отдайте его нам!"

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