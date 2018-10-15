В Central Park открылся «Дом с привидениями»

15 Окт. 09:30 2018-10-18T09:47:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшую субботу в парке развлечений Play Ventura принял первых посетителей интерактивный семейный аттракцион «Дом с привидениями». На его открытие приехали генеральный ди ректор ООО «ГК «Промресурс» Николай ПОЛТОРАЦКИЙ, проектировщик парка, управляющий ди ректор бельгийской фирмы KCC Entertainment Design Янник МАЕС и создатель аттракциона, владелец американской компании Pale Night Productions Кристофер Чарльз ПОЛЛИ.

Николай Полторацкий, Янник Маес и Кристофер Полли первыми посетили аттракцион (слева направо) !!!( убрать на фото 4-го справа)

В поисках клада

Фирма Кристофера сотрудничает со всемирно известной киностудией Universal Studios. Компания создала 5 крупных квестовых площадок и 8 «Домов-призраков» в крупных туристических центрах планеты. Среди них – Disneyland во Флориде, парки в Гонконге и Кувейте.

– В России «Дом с привидениями» возводим впервые. Обычно мы делаем аттракционы, которые могут напугать даже взрослых, но в Курске в связи с пожеланием собственников компании «Промресурс» мы впервые запускаем семейно ориентированный проект. Конечно, будет атмосферно, но акцент – на приключения и квесты. Для создания эффектов мы использовали передовые технологии: голограммы, аниматроники, 3D-декорации, лазеры, различные звуковые эффекты, которые создают ощущение полного погружения в реальность. Уверен, что интересно будет и взрослым, и детям, – рассказывает собственник Pale Night Productions Кристофер Чарльз ПОЛЛИ.

Игра переносит участников в старинный купеческий дом с мифическими персонажами, тайнами и кладом древнего рода. Посетителям предложат пройти 11 своеобразных конкурсов-этапов. Чтобы найти сокровища, необходимо выполнить условия квеста, чему будут препятствовать всевозможные «страшилки».

Аттракцион рассчитан на детей старше 6 лет. Посетить его можно будет как в одиночку, так и группами до 10 человек. Сопровождать посетителей будут гиды парка.

В первой комнате вас встретит профессор, что будет дальше, узнаете сами

Эксклюзивный проект

После долгожданного открытия «Дома с привидениями» в PlayVenturaзаработали все заявленные ранее аттракционы.

– С сегодняшнего дня парк открыт на 100 процентов. «Дом с привидениями» – его жемчужина. Это эксклюзивный проект, который по специальному заказу делался для PlayVentura, – рассказывает управляющая парком Олеся Согачева. – Наши гости получают специальные фонарики. Во время путешествия они разгадывают загадки, стреляют в привидений и могут заработать баллы. Результаты будут публиковаться на нашем сайте playventura.ru и в группе vk.com/playventura. Лучшие игроки каждый день будут награждаться.

«Дом с привидениями» – один из самых дорогостоящих проектов парка. Инвестиции в него составили около 60 миллионов рублей.

Одним из первых новый аттракцион посетил управляющий директор KCC Entertainment Design Янник МАЕС. Бельгийская компания является разработчиком концепции и дизайна парка аттракционов Play Ventura и признана одним из мировых лидеров в области реализации тематических развлекательных проектов. Янник МАЕС рассказал, что такие аттракционы, как «Дом с привидениями», большая редкость в мире.

– Для меня большая честь присутствовать на этом открытии. Это незабываемые впечатления. Мы разгадывали загадки и даже немного испугались. Отличный аттракцион для всей семьи, – говорит проектировщик PlayVentura. – Сегодня я гулял по парку и очень радовался тому, каким мы его сделали. О том, что проект оказался успешным, лучше всего говорят счастливые лица детей и их родителей, которые гуляют в парке.

Янник МАЕС отметил, что таких мест, как Play Ventura, в мире немного. Особенность проекта в том, что здесь интегрированы фуд-корты и развлекательная часть. Это делает парк уникальным и выдающимся.

Парк работает каждый день с 10 до 22.00. Телефон для справок 8-962-380-06-10.

,

О PlayVenturaи CentralPark

В марте 2018 года парк Play Ventura стал обладателем престижной премии Golden Pony, лауреатом которой прежде становился парижский «Диснейленд». Play Ventura – один из крупнейших в России парк аттракционов под крышей, созданный по концепции бельгийской компании КСС. Его площадь – 20 тыс. кв.м. Инвестиции в парк составили более 2 миллиардов рублей. Здесь расположены школа вождения, скалодром, «Дом с привидениями», пиратский корабль, роллглайдер. В парке работают водные и американские горки.

Play Ventura располагается в многофункциональном комплексе Central Park. В сентябре он стал победителем престижной премии PROESTATE & CRE FEDERAL AWARDS 2018 в номинации «Торговая недвижимость» и получил «золотой кирпич», т.е. был признан одним из лучших торговых центров России. В июне Central Park вошёл в список «100 лучших торговых и офисных центров России». А в 2017 году стал победителем в номинации «Проект на стадии реализации. Суперрегиональный ТЦ» профессиональной премии RCSC Awards 2017. Отличительной особенностью МФК является эксплуатируемая кровля. Зимой здесь располагается каток, а летом – бассейн.

Геннадий Петров

Цифра в тему

60 миллионов рублей – стоимость аттракциона «Дом с привидениями.