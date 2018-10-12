СЕГОДНЯ 15:59 2018-10-12T16:14:51+03:00

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12 октября в 14.00 курянам представили врио губернатора. О прибытии Романа Старовойта официально не объявлялось, но куряне догадались об этом сами.

С утра по городу были выставлены наряды ДПС. Ближе в двум часам дня перекрыли центр Курска. На Перекальского образовалась огромная пробка. Куряне в соцсетях высказывали свое негодование. Кортеж врио с мигалками «пролетел» по Радищева. Чувствовался московский размах.

В Доме Советов в ожидании врио собрались руководители территориальных федеральных органов власти, областной администрации, главы муниципальных районов, депутаты Курской облдумы, представителям общественных организаций, творческих союзов и журналисты. Присутствовал и экс-глава региона Александр Михайлов.

Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев зачитал Указ Президента РФ Владимира Путина о назначении Романа Старовойта временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.

— С большой ответственностью, с честью принял предложение от президента РФ возглавить мой родной регион, - сказал Роман Старовойт.

Роман Владимирович отметил, что он - курянин по происхождению и по прежней работе знаком с регионом. Он заверил присутствующих, что сделает все возможное для того, чтобы продолжить динамичное развитие Курской области.

Игорь Щеголев поблагодарил экс-губернатора Александра Михайлова за плодотворную работу на посту главы области в течение 18 лет. Очень тепло об Александре Николаевиче отозвался и Роман Старовойт:

— С глубоким уважением отношусь к Александру Николаевичу, не только как к старшему поколению, но и как высококлассному профессионалу, который долгие годы честно и порядочно возглавлял наверное один из самых ключевых регионов ЦФО нашей страны.

Александр Михайлов поблагодарил всех курян и пожелал Курской области дальнейшего развития.

— Роман Владимирович всегда может рассчитывать на поддержку и понимание, - сказал Александр Николаевич.

Бывшего главу региона зал провожал долгими аплодисментами. Врио губернатора Курской области Роман Старовойт приступил к исполнению своих обязанностей.

Губернатор Курской области Александр Михайлов подал в отставку 11 октября. Президент Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Курской области Романа Старовойта.