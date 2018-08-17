В Курске умерла 96-летняя ветеран, которую суд обязал выплатить 572 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 11:00 2018-08-17T13:28:01+03:00

Зимой Любовь Козинец признали виновной в том, что стена ее 100-летнего дома упала на иномарки

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Несколько месяцев назад "КП" подробно рассказывала об истории вокруг старинного дома в центре Курска, где проживала 96-летняя ветеран Великой Отечественной Любовь Козинец. Зимой суд обязал ветерана выплатить 572 тысячи рублей за то, что стена ее дома обвалилась на две иномарки, припаркованные в неположенном месте.

Защитники ветерана пытались доказать, что во внезапном разрушении дома виновата не его хозяйка, а стройка огромного торогового центра, которая долгое время велась в нескольких метрах от жилья Любови Козинец. Однако этого не удалось сделать. Судья Вадим Митюшкин вынес решение – взыскать больше полумиллиона рублей с ветерана Великой Отечественной войны и признать ее виновной в "ненадлежащем содержании дома". Крупную сумму в итоге, правда, выплатил хозяин того самого торгового центра, но вот вину на себя пришлось взять на тот мемент почти лежачей женщине.

История с судами серьезно подкосила здоровье Любови Григорьевны, которое и без того в силу возраста не было блестящим.

Тот самый дом, в ненадлежащем содержании которого Любовь Григорьевну обвинили от имени государстваФото: Светлана ВОЛКОВА

- Ей требовались покой и уход, Любовь Григорьевна почти не поднималась с постели. А последние события совершенно вывели ее из строя. Мы все время были на лекарствах, - говорит опекун ветерана Галина Ремжина.

В 1941 году Любовь Козинец, студентка-первокурсница курского мединститута, ушла на фронт добровольцем.

- Весь ее курс пошел добровольцами. Парни – воевать, девушки – медсестрами в госпиталя. Любовь Григорьевна работала в передвижном госпитале, лечила раненых. После Великой Отечественной всю жизнь проработала доктором. Ее до сих пор люди в округе знают и вспоминают добрым словом, столько добра она людям сделала, - вспоминает Галина Ремжина.

Любовь Григорьевна ушла из жизни накануне 75-летия Победы на Курской битве.

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