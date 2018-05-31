Карьера в «Мираторге»: от оператора до управляющего

31 Май 13:35 2018-05-31T13:38:35+03:00

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Как говорят в агрохолдинге, залог успеха – упорный труд, любовь к своему делу, стремление к профессиональному развитию. Чтобы узнать, как на деле происходит карьерный рост сотрудников в агрохолдинге, мы попросили Елену Филипповну Шеплякову, которая в свое время прошла в компании путь от простого оператора до управляющего свинокомплексом, дать для наших читателей небольшое интервью.

- Елена Филипповна как давно Вы работаете на свинокомплексе?

- В компании «Мираторг» я работаю с 2011 года, с момента запуска одной из первых свиноводческих площадок в Пристенском районе.

- Расскажите, пожалуйста, как Вы попали на работу в компанию? Почему выбрали именно «Мираторг»?

- По специальности я ветеринарный врач. Переехала в Пристень после окончания института. Проработала в совхозе 13 лет. После того, как колхозы развалились, работу в Пристенском районе было практически не найти. Мне вот пришлось стать частным предпринимателем. Но все-таки хотелось вернуться к работе по специальности. Поэтому, когда было объявлено, что в нашем районе будут строиться свинокомплексы «Мираторга», я сразу же решила подать анкету на должность ветврача.

- А сомнений не было? Сейчас столько слухов ходит о свинокомплексах, местные жители с опаской относятся к размещению свиноферм в районах их проживания.

- Конечно, и тогда слухи ходили. Чего только не говорили! Но со временем люди стали приходить на работу на свинокомплексы, получать хорошую заработную плату, увидели, как устроено производство, что ничего страшного здесь нет. А кто попробовал, посмотрел и понравилось - начинали звать своих родных на работу.

А когда начинают говорить на счет запахов со свинокомплесов, ну да, бывает. Но я всегда спрашиваю: в какой местности Вы родились? Все раньше держали свиней, в каждом дворе. И никто не возмущался. А сейчас на производстве стали применяться новые технологии. И конечно, площадки не сравнить с совхозными. Раньше мы в сапогах резиновых ходили, а тут – чистота, порядок.

И вообще с приходом «Мираторга», я считаю, жизнь в нашем районе изменилась к лучшему: молодежь стала возвращаться в сельскую местность, поступать в сельскохозяйственные ВУЗы, появилась работа, заработок. Люди стали лучше жить.

- Давайте вернемся к Вашей работе. Насколько нам известно, Вы не сразу устроились на желаемую должность, а сначала работали оператором свинокомплекса. Почему?

- Первой была запущена площадка в «Серебрянном», где вакансия ветврача была уже занята. Я понимала, что объемы в «Мираторге» значительно отличаются от тех, которые были в совхозах, поэтому решила пойти работать на площадке оператором, чтобы больше узнать о технологиях и производстве в компании, лучше понимать, с чем и как придется работать. Да и сидеть без работы в ожидании появления свободной вакансии на строящихся площадках не хотелось.

- А как долго Вы проработали оператором? И в чем заключается данная работа?

- Оператор на свинокомплексе осуществляет уход за животными: контроль состояния, обходы, осмотры, работы по приемке, сортировке животных по росту, весу, выполняет распоряжения ветврача, входящие в их зону ответственности. На данной должности я проработала где-то около полугода. Затем была переведена на должность помощника ветеринарного врача, а в последующем и на управляющего площадкой – помог опыт работы по специальности и хорошее знание технологии производства на свинокомплексах.

- А в чем, как Вы считаете, главное преимущество работы в «Мираторге»?

- Одно из преимуществ работы в компании «Мираторг» - это возможность молодым людям проявить себя, профессионально вырасти на предприятии. И таких примеров у нас много. Не обязательно быть ветврачом или иметь зоотехническую специальность, главное, иметь желание учиться и хорошо работать. В настоящий момент у нас сформировался хороший сплоченный коллектив. Сотрудники работают в компании по многу лет.

Ну и, конечно, немаловажную роль также играет стабильная работа и достойная оплата труда. Есть стимул работать – сотрудник знает, что получит зарплату, сможет прокормить свою семью.

В настоящий момент Елена Филипповна – управляющий свинокомплексом. У нее в подчинении около 100 сотрудников. В зоне ее ответственности качественная и эффективная работа трех производственных площадок.

По стопам матери пошел и сын Елены Филипповны, который также начинал работу с оператора, а сейчас - на должности управляющего площадкой. Повышение стало для него стимулом получить дополнительное образование – в настоящий момент он учится на втором курсе зооветеринарного факультета. Впрочем, Елена Филипповна и ее сын – не единственные члены семьи, которые работают в компании «Мираторг». Как оказалось, муж Елены Филипповны работает в «Пристенской зерновой компании», а на свинокомплексах также успешно трудятся ее сестра, брат мужа, племянник и невестка. Вот такая сложилась династия.