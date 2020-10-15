В Воронежской областной Думе седьмого созыва будет работать 16 профильных Комитетов

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Воронежская областная Дума утвердила количество и персональный состав постоянных Комитетов, в рамках которых депутаты смогут приступить к оперативному решению законодательных вопросов.

Постановления, которыми определяются число, руководители и персональный состав Комитетов, были приняты 15 октября на третьем заседании регионального парламента.

В региональном парламенте VII созыва будет работать 16 Комитетов – как и в прошлом созыве законодательного собрания области.

Как отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, состав Комитетов Воронежской областной Думы сформирован на основании опыта и профессиональных качеств депутатов.

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– Это позволит эффективно подойти к решению вопросов, стоящих сегодня перед законодателями. Необходимо оперативно рассмотреть изменения в региональное законодательство, связанные с поправками в Конституцию. Также на повестке дня формирование бюджета Воронежской области, который позволит соблюсти баланс между социальными обязательствами и в то же время сохранить вектор на дальнейшее развитие региона, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

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Комитет по бюджетной политике, налогам и финансам возглавил Николай Колосков, Комитет по аграрной политике – Александр Евсеев, Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и тарифам – Евгений Китаев, Комитет по имущественным и земельным отношениям – Михаил Гусев, Комитет по культуре и историческому наследию – Сергей Рудаков, Комитет по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций – Артём Зубков, Комитет по образованию, науке и молодежной политике – Дмитрий Ендовицкий, Комитет по охране здоровья – Иван Мошуров, Комитет по предпринимательству и туризму – Александр Овсянников, Комитет по промышленности, инновациям и цифровому развитию – Сергей Сажин, Комитет по строительной политике – Дмитрий Лукинов, Комитет по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности – Владимир Верзилин, Комитет по труду и социальной защите населения – Людмила Ипполитова, Комитет по физической культуре и спорту – Александр Пешиков, Комитет по экологии и природопользованию – Владимир Ключников.