В этом году после того, как страны одна за другой ввели режим самоизоляции, многие перестали путешествовать, работать в офисе, совершать сделки, встречаться с людьми и учиться новому. Ограничение передвижения повлияло на многие отрасли, но, несомненно, в числе самых пострадавших оказался транспортный сектор - один из лидеров по объему выбросов CO2 в прошлом веке. Инвестор в проекты из области высоких технологий Кенес Ракишев представляет свой взгляд на перспективы развития рынка электромобилей.

Надежда на «зеленое» восстановление после пандемии

После введения правил, предписывающих нам оставаться дома, объемы продаж и выбросов легковых автомобилей в Европе резко сократились. Сейчас мир снова начинает двигаться, но люди стали с опаской относиться к общественному транспорту, что привело к повышенному спросу на автомобили.

Запрет на пользование легковыми автомобилями в долгосрочной перспективе кажется нереалистичным. Но им можно найти более экологичную альтернативу, например электромобили. В среднем за весь жизненный цикл электротранспорт выделяет на 18% меньше углекислого газа, чем машины, работающие на ископаемом топливе. Повсеместное использование электромобилей могло бы внести серьезный вклад в решение проблемы изменения климата.

До пандемии на фоне совершенствования аккумуляторов, повышения осознанности потребителей и снижения цен интерес к электротранспорту возрастал. И, несмотря на существенный спад продаж всех машин, электромобили продаются хорошо: на них пришлось 8% от общего объема продаж легковых автомобилей за первое полугодие 2020 года, что в два раза больше прошлогоднего показателя. Отчасти это обусловлено растущим спросом на экологически чистые товары. Но переходу на электротранспорт способствуют, прежде всего, государственные программы поддержки, стимулы и политики, которые делают электрокары более привлекательными.

Некоторые европейские страны активно используют эти инструменты. К примеру, в этом году французское правительство начало реализовывать государственный план по оздоровлению автомобильного сектора, выделив на это 8 миллиардов евро. А в Германии объявили, что потратят 130 миллиардов евро на стимулирование экономики, и одним из приоритетов для властей станут субсидии покупателям электромобилей. Европейский союз тоже планирует реализовать Новый зеленый пакт на 1 триллион евро, включая 80-90 миллиардов евро на стимулирование использования электротранспорта и строительство зарядной инфраструктуры.

Подобные планы выглядят многообещающе и вселяют надежду на «зеленое» восстановление после пандемии. И все же сделать еще предстоит немало. Правительства должны не только стремиться снизить стоимость покупки электротранспорта, но и думать о том, как сделать владение и пользование электромобилями более дешевым и простым, например, за счет уменьшения тарифов на парковку и проезд по платным дорогам и улучшения зарядной инфраструктуры.

Производители планируют выпускать больше моделей электрокаров

У государств есть возможность выйти из глобальной рецессии с более сильной экономикой. Но для ускорения производства и внедрения более чистых видов транспорта также очень важны усилия частного сектора. В цепочке поставок электромобилей по-прежнему есть проблемы, но их можно решить с помощью эффективных инвестиций и инноваций.

Трудности заметны уже в первых звеньях цепочки поставок. Многие цветные металлы, необходимые для производства электромобилей, — кобальт, никель, литий и медь — добывают в странах, где устойчивое развитие и права человека не в приоритете. Например, по оценкам, 60% мирового объема кобальта поступает из Демократической Республики Конго. Добывающая промышленность остро нуждается в модернизации и более жестком регулировании. Вся отрасль должна поддерживать добывающие предприятия, которые следуют общим международным правилам о справедливых условиях труда. Именно поэтому компания Кенеса Ракишева FincraftResources начала активно использовать возможности по соблюдению принципов устойчивого развития на кобальтовых и никелевых месторождениях на востоке Казахстана.

Инвестор Кенес Ракишев считает, что потенциал для дальнейшего инвестирования в подобные проекты по-прежнему значительный, и такие вложения позволят удовлетворить растущий спрос индустрии электротранспорта на некоторые цветные металлы. Для финансирования более эффективной, справедливой и устойчивой цепочки поставок металлов крайне важно сотрудничество государства и частного сектора на международном уровне.

В цепочке поставок существуют и другие проблемы, которые отпугивают потенциальных потребителей и сдерживают распространение электротранспорта. Как правило, электромобили небольшие и компактные, и бюджетных моделей на рынке не очень много. Однако некоторые производители планируют выпускать больше моделей электрокаров, чтобы удовлетворить потребности разных потребителей. Например, компания MullenTechnologies анонсировала новую линейку больших семейных электронных внедорожников, а Volvo намерена представить пять новых моделей до конца следующего года. Еще один недостаток электротранспорта — долгая зарядка: большинство электромобилей для полной зарядки нужно оставлять как минимум на четыре часа. Но инновационные компании вроде StoreDot решают эту проблему. Этот израильский стартап разрабатывает аккумулятор из нетоксичных органических соединений, который будет заряжаться за пять минут. Производство аккумуляторов может начаться уже в следующем году.

Электрификация транспортного сектора продолжается. У компаний есть мотивация, инновации и растущий аппетит для стимулирования массового распространения электромобилей. Но проблемы в цепочке поставок мешают использовать весь потенциал этого сектора. Кенес Ракишев не сомневается, что, действуя эффективно и слаженно, государства и частный сектор смогут создать среду, способствующую популяризации электромобилей, и этот сектор сыграет в важную роль в переходе к декарбонизированной чистой экономике.