Под Курском установили бюст Герою России Андрею Хмелевскому

Памятник установлен по инициативе сотрудников ОМОНа Фото: предоставлено пресс-службой

В деревне Анахина Октябрьского района установили бюст Героя России, сотрудника ОМОНа Андрея Хмелевского, погибшего на Северном Кавказе. В этом году исполнилось 20 лет подвигу курянина. В марте 2000 года сержант милиции оказался в окружении боевиков и ценой собственной жизни спас сослуживцев.

Изготовил памятный бюст учитель Черницынской средней школы, руководитель объединения «Героев помним имена» Евгений Однодворцев. Работа над монументом продолжалась около года и на всех этапах согласовывалась с мамой Андрея Хмелевского.

- Несмотря на такую тяжелую утрату, я чувствую поддержку и благодарна за сильное плечо, которое подставлено мне в нужную минуту, – поделилась Ирина Хмелевская. – Верю, что бюст поспособствует памяти на долгие годы. Уверена, что наши защитники Отечества погибли не зря, и память о них будет храниться и дальше.

Памятник установлен по инициативе сотрудников ОМОНа Росгвардии. Обращаясь к присутствующим, начальник регионального Управления Росгвардии полковник полиции Константин Обушев отметил, что сержант Андрей Хмелевской проявил истинную отвагу.

- Это по-настоящему мужественный поступок, поступок воина, который достойно служил Отечеству, и сегодня он является примером для всех нас, – подчеркнул Константин Обушев.

Памятный бюст стал продолжением «Аллеи героев» на территории храма Покрова Пресвятой Богородицы. В прошлом году там был установлен бюст десантнику Сергею Костину. Сам храм давно считается мемориальным. В нем размещены шесть гранитных плит с именами более 250 курян, погибших при исполнении служебного и воинского долга в Афганистане и на Северном Кавказе