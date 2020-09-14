В Курской области состоялись выборы

Активность избирателей на дополнительных выборах депутата ГосДумы за три дня голосования составила 40,07%

В Курской области состоялись дополнительные выборы депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Сеймскому одномандатному избирательному округу №110, а также выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. Всего финишировали 147 избирательных кампаний.

Активность избирателей на дополнительных выборах депутата Государственной Думы за три дня голосования составила 40,07%. В формате онлайн проголосовали 11 943 избирателя это 90,59% от числа граждан, включенных в список ДЭГ.

По результатам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий на дополнительных выборах депутата Госдумы России по Сеймскому одномандатному избирательному округу №110 голоса избирателей, поданные за кандидатов, распределились следующим образом:

ЗОЛОТАРЕВ Алексей Михайлович («ЕДИНАЯ РОССИЯ») 60,08%

БОБОВНИКОВ Алексей Николаевич (КПРФ) 14,20%

КУРАКИН Анатолий Александрович (СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ) 8,71%

ТОМАНОВ Алексей Юрьевич (ЛДПР) 8,03%

ВАКАРЕВ Артем Васильевич (КОММУНИСТЫ РОССИИ) 6,30%.

В городах и районах прошли основные, дополнительные и повторные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. По предварительным данным, из 1263 мандатов муниципальных депутатов 1192 получают кандидаты партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 32 – кандидаты КПРФ, 13 – кандидаты в порядке самовыдвижения. По 11 мандатов – у представителей партий ЛДПР и СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 4 – у кандидатов партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

В дополнительных выборах депутата Курского городского Собрания шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 приняли участие 32,84% избирателей от числа внесенных в списки для голосования. Их голоса распределились следующим образом:

ЕМЕЛЬЯНОВ Сергей Геннадьевич («ЕДИНАЯ РОССИЯ») 77,42%

МАТВЕЕВА Наталия Сергеевна (ЛДПР) 8,38%

МАКЕЕВ Алексей Викторович (КПРФ) 6,63%

ТРУБЕНКО Никита Николаевич (самовыдвижение) 3,28%

ОЛЕЙНИКОВА Людмила Николаевна (СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ) 2,46%.