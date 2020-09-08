Курск
Еще
Радио
Курск
Еще
Радио
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курске, последние новости на 8 сентября 2020: случаи заболевания зафиксированы в школах и детском саду

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Курске на 8 сентября 2020
Яна ШЕЛЕСТ
КомментироватьОставить комментарий
Классы, в которых зафиксированы случаи заболевания, переведены на дистанционное обучение

Классы, в которых зафиксированы случаи заболевания, переведены на дистанционное обучение

Фото: Из архива "КП"

В Курской области зафиксированы случаи заболевания коронавирусом в школах и детском саду. В школе № 25 Курска заболел одиннадцатиклассник, в Дьяконовской школе Октябрьского района - учитель, в детском саду Железногорска – кухонный работник. Еще один случай COVID-19 был выявлен в курчатовской школе № 4.

Классы, в которых зафиксированы случаи заболевания, переведены на дистанционное обучение, проводится усиленная дезинфекция помещений. Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование.

В детском саду в Железногорске также провели санобработку Контактных тестируют на коронавирус, их результаты пока отрицательные. Детский сад закрыли. Воспитанников перевели в детский сад № 2, некоторые остаются дома.

По данным оперативного штаба на 7:30 7 сентября, в Курской области всего зарегистрировано 7 315 (+24) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Интересное

Рекомендуемые